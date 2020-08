VERS LE BAS se produira en direct pour la première fois en quatre ans dans le cadre d’un concert virtuel plus tard ce mois-ci.

La nouvelle du retour à l’activité en direct du supergroupe acclamé a été interrompue par VERS LE BASgérant de longue date, SKID ROW guitariste Dave « Snake » Sabo, qui a participé à l’épisode de dimanche dernier (2 août) de « Tribute Wars », l’émission Internet co-animée par MEGADETH bassiste David Ellefson.

Parlant de la façon dont il s’est occupé sur le front managérial, Sabo a déclaré (voir la vidéo ci-dessous): « Je dirige depuis 2006, ce qui semble il y a toute une vie, et c’est un peu le cas. Je dirige le groupe VERS LE BAS depuis – Philippe Anselmo et Poivre Keenan et Kirk Windstein – et cela, pendant longtemps, nous a pris beaucoup de temps. Mais ils ont pris une petite pause. Ils vont en fait faire une de ces émissions en direct le 22 août. Nous aurons donc plus d’informations en ligne au fur et à mesure que cela progressera, à mesure que nous nous rapprochons. «

Le mois dernier, Windstein Raconté Revolver cette VERS LE BAS prévoyait «quelque chose de vraiment spécial dans les prochains mois», mais il n’a donné aucun autre détail.

Membre fondateur de VERS LE BAS, Windstein a quitté le groupe en 2013 afin de se concentrer sur CROWBAR et sa vie de famille. Il a été remplacé par Bobby Landgraf, VERS LE BASancien technicien de guitare qui était auparavant COMPAGNIE DE MOTEURS GAHDZILLA, une tenue des années 90 avec Jason McMaster (JOUETS DANGEREUX, TOUR DE GUET), et HONKY.

Windstein a annoncé son retour à VERS LE BAS l’année dernière, le groupe confirmant un certain nombre d’apparitions au festival pour 2020, qui ont toutes été annulées ou reportées depuis en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde.

Demandé si VERS LE BAS a commencé à travailler sur du nouveau matériel, Église Raconté Revolver: « On n’en a pas vraiment parlé. L’essentiel était d’essayer de faire les festivals européens et Psycho Las Vegas [in Las Vegas]. Psycho Las Vegas a été repoussé d’un an et, évidemment, les festivals européens ont tous été annulés. Donc je n’ai aucune idée de ce qui se passe dans le futur. Nous travaillons sur quelque chose de vraiment spécial ici dans les prochains mois qui me passionne, et c’est tout ce que je peux vraiment dire. Je suis super excité de retrouver tous les gars. «

VERS LE BAS a été contraint d’annuler un certain nombre de spectacles en 2016 après le chanteur Philippe Anselmo a été filmé en train de saluer les nazis et de crier «puissance blanche» lors d’un concert en Californie.

Guitariste Keenan a offert plus tard son point de vue sur ce qui s’est passé, en disant Métal Wani cette VERS LE BAS était « loin d’être terminé » après l’incident controversé. « Tu sais, VERS LE BAS Je n’ai rien fait de mal « , a-t-il dit. » Je veux dire, nous étions juste coupables par association sur celui-là. C’était Philerreur de. J’ai parlé à Phil et lui a dit de rassembler sa merde, et il l’est. Il sait qu’il a fait une erreur et qu’il était stupide. «

Il a poursuivi: « J’ai connu le gars [most of my life]. Il n’est pas du tout ce que tout cela lui a fait. Mais, ouais, il y a définitivement un avenir pour VERS LE BAS. Je ne jetterais pas toute la merde que nous avons faite, la belle musique que nous avons faite sur un moment stupide qui a été filmé, et il s’est excusé. [So we are] loin d’être terminé. «

VERS LE BASLa dernière apparition en direct a eu lieu en août 2016 au Psycho Las Vegas festival à Las Vegas.

