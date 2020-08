L’ancien bassiste d’OVNI Pete Way est décédé à l’âge de 69 ans.

La nouvelle a été annoncée dans un communiqué sur sa page Facebook officielle, qui disait: «Le bassiste emblématique Pete Way, fondateur de UFO, Waysted et, dernièrement, du Pete Way Band est décédé.

«Il a subi des blessures mettant sa vie en danger dans un accident il y a deux mois, mais s’est battu avec acharnement jusqu’à ce qu’il succombe finalement à ces blessures à 11 h 35 BST aujourd’hui. Sa femme, Jenny, était à ses côtés.

« Pete Way était une figure très appréciée et très appréciée des fans de rock, des critiques et de ses collègues musiciens. Mieux connu pour son travail avec UFO, les performances live énergiques de Pete ont été au cœur des innombrables tournées mondiales du groupe. Ses lignes de basse mélodiques ont soutenu le catalogue de classiques rock durables sur lesquels la réputation et l’héritage d’OVNI ont été fondés.

Le travail post OVNI de Pete incluait la collaboration avec ‘Fast’ Eddie Clarke de Motörhead – les deux réunissant Fastway avec le batteur de Humble Pie Jerry Shirley – et le bassiste de son ami de longue date, Ozzy Osbourne. Il a ensuite monté son propre groupe Waysted.

« L’oreille attentive de Pete pour les arrangements de chansons l’a également vu servir de producteur pour des actes de hard rock populaires tels que Twisted Sister et les Cockney Rejects. Pete avait récemment terminé un album solo, Walking On The Edge avec le producteur Mike Clink (Guns N ‘Roses’ Appetit For Destruction parmi beaucoup d’autres.)

« Il avait publié une biographie A Fast Ride Out Of Here en 2017 et un album Amphetamine qui est actuellement sur Cargo Records.

Pete laisse dans le deuil deux filles, Zowie et Charlotte et son jeune frère, Neill. «

Way a formé UFO avec ses amis Phil Mogg, Andy Parker et Mick Bolton en 1968. Il a ensuite joué sur les albums classiques des années 70 du groupe, notamment Phenomenon, Force It, No Heavy Petting, Lights Out, Obsession, No Place to Run, The Wild , The Willing And The Innocent et le légendaire album live Strangers In The Night.

Il a quitté le groupe en 1983 pour former Fastway, mais a rapidement abandonné le projet pour tourner avec Ozzy Osbourne sur la tournée Diary Of A Madman et former Waysted aux côtés du claviériste et guitariste UFO Paul Raymond, Fun Muir, Frank Noon et Ronnie Kayfield.

Waysted est sorti pour sortir un certain nombre d’albums, le plus récent étant The Harsh Reality en 2007. Il a également rencontré son ancien collègue UFO Phil Mogg pour deux albums de Mogg / Way, joué avec Michael Schenker, et a sorti un trio d’albums solo .

Une inspiration pour une génération de bassistes – de Steve Harris d’Iron Maiden à Nikki Sixx de Motley Crue – Way était presque aussi célèbre pour son style de vie rock’n’roll que pour ses capacités de musicien.

«Nikki Sixx m’a dit que j’étais son héros et comment il me regardait faire ceci et cela, et me copier», a écrit Way. «C’était un sentiment étrange pour moi, d’être considéré comme une sorte d’homme d’État plus âgé et aussi de voir Nikki se lever à peu près toutes les choses que j’avais faites ce qui me semblait presque toute une vie plus tôt avec UFO. Je parle vraiment comme beaucoup d’excès, de femmes, d’alcool et de drogues comme on peut l’imaginer. »

Vers la fin de sa vie, Way luttait fréquemment contre des problèmes de santé, suivait un traitement pour un cancer après avoir été diagnostiqué en 2013 et souffrait d’une crise cardiaque en 2016.

« Je n’ai pas complètement récupéré du cancer de la prostate », a-t-il déclaré à Classic Rock, un mois après avoir subi l’attaque. «J’avais 11 tumeurs et la radiothérapie était intense. Je ne suis pas tout à fait revenu de ça, je suis pleinement opérationnel, mais c’est mieux. On dit qu’il faut deux ans pour bien m’en remettre.»

L’année suivante, il publie A Fast Ride Out of Here: Confessions of Rock’s Most Dangerous Man, écrit avec l’écrivain Classic Rock Paul Rees.

«Je n’ai rien essayé de cacher», a déclaré Way. «Je n’ai rien caché. Tout est là. L’histoire complète. Il ne sert à rien d’écrire votre biographie et de laisser des choses de côté. J’ai essayé d’être aussi honnête que possible. «

Parmi les nombreux musiciens qui ont rendu hommage à Way se trouvaient Michael Schenker, qui a écrit: « Oh my Dear Pete

Vous nous avez quittés.

Je suis si triste.

Votre douce existence nous a quittés. Je suis en larmes.

Vous étiez plus que vous ne le saviez peut-être.

Vous étiez aimé de tous ceux que je connais.

Je suis tellement très triste.

Je t’aime Pete.

Dieu vous bénisse pour toujours.

Repose en paix, mon cher ami.

Mes condoléances à vos proches.

Du fond de mon cœur.

Michael Schenker .xxx «

« p.s Envolez-vous et profitez du paradis »

Nikki Sixx a écrit: « RIP Rockstar. Une de mes principales influences. Je dois aller écouter des OVNIS ce soir. Pete Way RIP. C’est avec la plus grande tristesse que je poste ceci. De toutes les personnes que j’ai connues et avec qui j’ai tourné, en sa journée, Pete a été la plus amusante et il est resté un bon ami. Light’s Out In London dit vraiment tout. «

Kirk Hammett de Metallica a déclaré: « Pete Way a eu une énorme influence sur moi. Il était sans compromis musicalement, et il était un grand interprète. Il avait une sensation unique et a écrit certaines de mes chansons préférées de tous les temps. »

Geezer Butler de Black Sabbath a déclaré: « Cette année ne cesse de s’aggraver. Pete Way, l’un des » personnages « du métal et compatriote Aston Villa est décédé. Il a soutenu Deadland Ritual dans l’émission à Londres. Homme très drôle. RIP Pete. »

Un tweet du compte officiel de Saxon a déclaré: « Nous sommes attristés d’apprendre la nouvelle du décès de notre ami Pete Ways ce matin. Nos condoléances et nos pensées vont à la famille de Pete et à ses proches. Biff, Paul, Nigel, Nibbs & Doug. »

Le batteur Mike Portnoy a tweeté: « Tellement triste d’apprendre le décès du légendaire Pete Way. Il était le prototype du bassiste du metal qui a sûrement inspiré des gars comme Steve Harris et Nikki Sixx. UFO’s Strangers In The Night reste l’un de mes albums live préférés de tous les temps. RIP Pete Way. «

Le guitariste de Rage Against The Machine Tom Morello a écrit: « Rest In Peace PeteWay. Grand bassiste et grand rocker du grand groupe UFO, tandis que Brian Wheat de Tesla a posté: » Je suis très triste aujourd’hui. Mon pote Pete Way est mort. C’était mon héros quand j’étais gamin, je voulais être comme lui. À ce jour, je joue toujours ma Gibson Thunderbird à cause de lui. Nous sommes devenus de très bons amis et chaque fois que je le voyais, il me faisait toujours rire. Je suis content d’avoir pu le voir l’année dernière. RIP mon cher ami Ne chasse pas trop d’ennuis là-haut. «

Michael Amott, guitariste d’Arch Enemy et de Spiritual Beggars, a tweeté: « Bassiste emblématique, et un vrai fou de rock’n’roll à tous égards. Je recommande vivement son autobiographie » A fast ride out of here « , ainsi que toute la bonne musique il a joué et écrit dessus. Ils ne les font plus comme ça… RIP Pete Way. «

Mike McCready de Pearl Jam, qui joue dans le groupe hommage à UFO Flight To Mars, a déclaré: « Triste d’entendre l’un de mes bassistes préférés, Pete Way de UFO, est mort aujourd’hui. L’album live d’UFO Strangers in The Night est l’un des meilleurs et je ‘ Je suis reconnaissant que ce disque m’ait aidé à grandir dans la musique et en tant que guitariste. »

Le producteur Mike Clink a déclaré: « Le monde a perdu l’un des bassistes les plus emblématiques du rock aujourd’hui et j’ai perdu un ami cher. Love ya Pete! », Tandis que Scott Ian d’Anthrax a simplement écrit: « Goodnight legend. C’était toujours un plaisir. RIP Pete Way . «