PSYCHOSEXUEL, le nouveau groupe de rock dirigé par l’ancien PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS le batteur Jeremy Spencer, a donné son premier concert vendredi soir (31 juillet) dans le cadre d’un Kilpop-présenté un événement qui a été retransmis en direct via le groupe Facebook et la chaîne YouTube du lieu virtuel de Structure.

Le samedi, Spencer pris à son Instagram d’écrire: « Merci à tous ceux qui ont regardé l’émission en direct présentée par @wearekilpop hier soir! Je n’aurais jamais pensé que la première émission serait à la télé lol. Merci à toutes les personnes impliquées. Nous nous sommes bien amusés! J’ai hâte de tourner! »

Vous pouvez maintenant regarder PSYCHOSEXUELL’ensemble de la performance ci-dessous.

PSYCHOSEXUEL fait la promotion de son premier album, « Torche la foi », qui a été publié vendredi par Spencerpropre label indépendant Enregistrements 6ex. L’effort a été coproduit par Spencer avec NOYADES EN PISCINE producteur Shawn McGhee.

« Cette année a été particulièrement difficile, c’est le moins qu’on puisse dire – pour nous tous – mais en libérant ‘Torche la foi’ est un vrai rêve devenu réalité », a déclaré Spencer, qui porte un masque méphistophélien en tant que chanteur / leader Papa diable aux côtés du guitariste Crucificateur, bassiste Astaroth et batteur Volac.

Le soutien fidèle des fans du batteur de platine a été écrasant, avec PSYCHOSEXUELdes clips musicaux époustouflants pour « Bébé en feu », « Tueur de femmes » et « Que le péché commence » amassant plus de 340 000 vues sur YouTube.com/Psychosexual.

« Etre capable d’écrire, créer, produire, tourner des vidéos et sortir son premier album sur son propre label pendant ces jours incertains sous des mois de lock-out et de peur est un accomplissement incroyable, » Spencer ajoutée. « J’ai hâte de partager enfin ma nouvelle musique avec les fans. »

Spencer la gauche PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS à la fin de 2018, mais dans son esprit le personnage de Papa diable avait occupé une partie de sa conscience créatrice pendant plusieurs années. Jamais du genre à se reposer sur ses lauriers de manière créative, il a sorti une série d’originaux new wave des années 80 au début de 2019 en tant que précurseur du groupe – y compris des vidéos captivantes et divertissantes comme un remake de TYPE O NEGATIFde « T’aimer jusqu’à la mort ».

Spencer a déclaré: « J’ai été fan de tant de types de musique de Bowie à DEVO aux groupes de black metal, PSYCHOSEXUEL est vraiment le débouché dont j’avais besoin pour rassembler toutes ces choses dans un grand ragoût maléfique. «

Jérémie, qui a cofondé PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS avec guitariste Zoltan Bathory, a quitté le groupe pour pouvoir subir une opération du dos à l’automne 2018, ce qui a nécessité une période de récupération importante.

Spencerle remplacement de PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS est Charlie « The Engine » Engen. Engen a fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe sur le « F8 » album, sorti en février.

