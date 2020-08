Ancien AGNEAU DE DIEU le batteur Chris Adler apparaît en tant que juge invité de célébrités de musique sur Banger TVsérie de compétition originale de « Déchiqueteurs de métal » cet été dans le cadre de la troisième saison de l’émission.

Huit batteurs ont participé au concours et un seul restera debout et nommé cette saison. « Déchiqueteurs de métal » champion.

Chaque épisode présente un duel de batterie un contre un, le gagnant évoluant jusqu’à ce que l’épisode final couronne le champion de la saison.

Adler a déclaré dans un communiqué: « [I] a pris quelques pauses avec mon groupe PREMIER NÉ monter au Canada pour rencontrer mon bon ami Sam Dunn et équipage à Films de Banger.

« J’ai adoré le temps passé à filmer toute la nouvelle édition DRUM de la saison 3 de #shreddersofmetal. Des talents et des personnalités incroyables. »

Les six premiers épisodes de « Déchiqueteurs de métal »La troisième saison est disponible ci-dessous.

Chris officiellement quitté AGNEAU DE DIEU en juillet 2019. Son remplaçant est Art Cruz, qui a déjà joué avec DENT et VENTS DE PESTE, et rempli pour Adler sur plusieurs AGNEAU DE DIEU tournées en 2018 et 2019.

En juin dernier, Adler a annoncé la formation d’un nouveau projet appelé PREMIER NÉ, mettant également en vedette un autre MEGADETH alun James LoMenzo.

PREMIER NÉLe premier EP éponyme de ce dernier marque le premier album dédié du batteur acclamé depuis son départ de MEGADETH et AGNEAU DE DIEU.

PREMIER NÉ fonctionnalités Girish Pradhan au chant et à la guitare, Myrone à la guitare, LoMenzo à la basse, et Adler à la batterie.

Le premier EP de PREMIER NÉ est maintenant disponible à Camp de bande et sur tous les services de streaming.

En plus de AGNEAU DE DIEU et MEGADETH, Adler a joué de la batterie avec un certain nombre d’artistes métal, dont NITRO, SCIENCE BLOTTÉE et PROTÉTER LE HÉROS.

En 2018, Adler lancé une agence de gestion, Gestion Kintsugi.

