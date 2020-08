Jack Sherman – le deuxième guitariste des Red Hot Chili Peppers, qui a joué sur le premier album éponyme du groupe et a joué lors de leur première tournée aux États-Unis – est décédé, comme le groupe l’a révélé sur les réseaux sociaux. «Nous, membres de la famille RHCP, souhaitons à Jack Sherman une navigation fluide dans les mondes au-delà, car il est passé», lit-on dans un communiqué sur le Twitter du RHCP. «C’était un mec unique et nous le remercions pour tous les moments bons, mauvais et entre les deux. Paix sur la plate-forme de boogie. Il avait 64 ans.

Sherman a rejoint RHCP après le départ du guitariste fondateur Hillel Slovaque. Alors que le Slovaque a co-écrit plusieurs chansons sur leurs premiers Red Hot Chili Peppers, produit par Andy Gill en 1984, il n’a finalement enregistré sur aucune des pistes originales de l’album. Sherman coécrira sur les débuts, ainsi que sur le suivi, Freaky Styley, mais il a été renvoyé avant le début de l’enregistrement, après que Slovaque a demandé à revenir dans le groupe. Alors qu’il ferait de petites apparitions sur Mother’s Milk et The Abbey Road EP plus tard, Red Hot Chili Peppers était le seul album sur lequel il a été guitariste.

Lorsque RHCP a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2012, Sherman ni Dave Navarro ont été inclus parmi les guitaristes intronisés de l’histoire du groupe (slovaque, John Frusciante et Josh Klinghoffer). «C’est vraiment douloureux de voir toutes ces célébrations se dérouler et d’être exclu», avait-il déclaré à Billboard à l’époque. «Je ne prétends pas avoir apporté autre chose au groupe … mais avoir persévéré dans des conditions difficiles pour essayer de faire fonctionner le truc, et je pense que c’est ce que vous faites dans un travail, en regardant en arrière. Et cela a été déshonoré. Je suis déshonoré et ça craint.