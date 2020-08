Jack Sherman, qui jouait de la guitare sur le premier album des Red Hot Chili Peppers, est décédé à l’âge de 64 ans.

La nouvelle a été confirmée par le groupe sur les réseaux sociaux, qui a publié une déclaration qui disait: « Nous, membres de la famille RHCP, souhaitons à Jack Sherman une navigation fluide dans les mondes au-delà, car il est décédé. Jack a également joué sur notre premier album. comme notre première tournée aux États-Unis. C’était un mec unique et nous le remercions pour tous les moments bons, mauvais et entre les deux. La paix sur la plate-forme de boogie. «

Sherman est né à Miami, en Floride. en 1958, et rejoint les Red Hot Chili Peppers en 1983, en remplacement du guitariste fondateur Hillel Slovaque.

Il a joué de la guitare sur le premier album éponyme du groupe ainsi que des crédits de co-écriture, et a également composé du matériel sur le suivi, Freaky Styley, bien qu’au moment où l’album a été enregistré, Sloval était de retour dans le groupe.

Sherman a également contribué à l’EP Abbey Road et à la sortie révolutionnaire du groupe Mother’s Milk – chantant des chœurs sur Good Time Boys et Higher Ground – mais la relation avec ses camarades de groupe n’a jamais été simple, et quand les Red Hot Chili Peppers sont entrés dans le Rock Hall Of Fame en 2012, Sherman a été exclu.

« C’est vraiment douloureux de voir toute cette fête se dérouler et d’être exclu », a déclaré Sherman à Billboard. « Je ne prétends pas avoir apporté autre chose au groupe … mais avoir persévéré dans des conditions difficiles pour essayer de faire fonctionner le truc, et je pense que c’est ce que vous faites dans un travail, en regardant en arrière. Et ça a été déshonoré. Je suis déshonoré, et ça craint. «

Andy Gill de Gang Of Four, qui a produit les débuts du RHCP, a fait l’éloge de la contribution de Sherman au son du groupe, disant à Billboard: « Je trouve qu’il est important dans l’histoire du groupe, qui fait vraiment partie de l’obtention de la guitare funk là-dedans. se sont frottés dans le mauvais sens. «

Et dans son autobiographie Scar Tissue, le chanteur Anthony Kiedis a rendu hommage en disant: « Dieu bénisse Jack, il a gardé le groupe à flot pendant un an, et s’il ne l’avait pas fait, les années à suivre n’auraient probablement pas été. »

La cause du décès n’a pas été annoncée.