L’ancien guitariste des Supersuckers Ron ‘Rontrose’ Heathman est décédé.

La nouvelle a été confirmée par The Supersuckers sur Facebook, qui a simplement dit: «Repose en paix, frère Ron. Nous publierons plus une fois que nous aurons traité cela. «

Heathman faisait partie de la gamme classique des Supersuckers et est apparu sur leurs deux premiers albums: The Smoke Of Hell en 1992 et La Mano Cornuda en 1994.

Il a quitté le groupe en 1995 et a été remplacé par Rick Sims, mais a retourné le giron pour Must Have Been High de 1997 et est resté dans la formation pour The Evil Powers Of Rock’N’Roll de 1999, Motherfuckers Be Trippin ‘de 2003, Paid and Get de 2006 Tout ensemble en 2008.

Après la sortie de Get It Together, le groupe a fait une pause, avec Heathman remplacé par Marty Chandler pour leur album de retour Get The Hell en 2014.

Le guitariste de Michael Monroe, Rich Jones, a été l’un des premiers à rendre hommage à Heathman, déclarant: «Ah mec, vraiment triste d’apprendre le décès de Ron Heathman. Nous avons joué beaucoup de concerts avec Supersuckers à l’époque et Ron était toujours un gars vraiment gentil et un sacré joueur. RIP Rontrose. »

La photographe Harmony Gerber a ajouté: «Merde. Je déteste écrire ces articles, mais celui-ci est trop près de chez moi. Un de mes chers amis, Ron Heathman du groupe de rock The Supersuckers est décédé. J’ai eu une relation attachante avec ce groupe pendant de très nombreuses années – et je le fais toujours. Cela me brise vraiment le cœur.

«À mes yeux, Ron était un homme calme, mais quand nous avons eu la chance de discuter, c’était un gars intelligent et vif d’esprit. Il avait tellement de passion pour la musique, et savait tout sous le soleil sur ses guitares, ses motos … et il pouvait préparer la meilleure putain de tasse de café sur Terre. Tu vas me manquer, mon pote.

Aucune cause de décès n’a encore été rendue publique.

