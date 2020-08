Vern Rumsey, le bassiste du groupe post-hardcore / rock des années 90 Unwound, est décédé, a déclaré à Pitchfork son coéquipier de Household Gods, Conan Neutron. Rumsey laisse dans le deuil sa fiancée / partenaire Ana et sa fille Lola. Une cause de décès n’a pas été révélée. Vern Rumsey avait 47 ans.

Vern Rumsey était une figure de la scène punk des années 90 à Olympia, Washington, qui a produit des groupes comme Bikini Kill et Sleater-Kinney. Il était un membre fondateur de Unwound, formé à l’origine comme un trio appelé Giant Henry, aux côtés de Justin Trosper et Brandt Sandeno. Rumsey a joué sur tous les disques Unwound, contribuant à la basse en plus de différents claviers sur les derniers albums du groupe, et a également contribué à l’album de 1997 Blonde Redhead Fake Can Be Just as Good.

Après la dissolution de Unwound en 2002, Rumsey a joué dans divers projets, y compris, mais sans s’y limiter, Long Hind Legs, Fitz of Depression, Oslo et Flora v. Fauna. Il a également écrit de la musique solo sous le nom de RedRumsey, prenant ce projet sur la route en 2015.

En 2020, Vern Rumsey a commencé à sortir de la nouvelle musique en tant que membre du groupe Household Gods avec David Pajo, Conan Neutron et Lauren K. Newman, décédée en 2019 avant la sortie du premier album du groupe Palace Intrigue. L’album, paru en juin 2020, était dédié à la mémoire de Newman. Household Gods a déclaré dans un communiqué: