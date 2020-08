Le batteur de Quit Riot Frankie Banali est décédé à l’âge de 68 ans.

La nouvelle a été confirmée dans une déclaration de sa veuve, Regina Banali, qui a écrit: «Il a mené une bataille de 16 mois de courage et d’inspiration jusqu’à la fin et a continué à jouer en direct aussi longtemps qu’il le pouvait. La chimiothérapie standard a cessé de fonctionner et une série des accidents vasculaires cérébraux ont rendu impossible la poursuite d’un essai clinique.

« Il a finalement perdu le combat à 19h18 le 20 août à Los Angeles entouré de sa femme et de sa fille. »

Plus tôt cette semaine, Banali était en convalescence à la maison après avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral lors d’un séjour à l’hôpital de trois semaines. « J’ai passé les trois dernières semaines à l’hôpital », a déclaré le batteur. «À la maison maintenant. J’ai eu deux transfusions sanguines. J’ai aussi eu un accident vasculaire cérébral pendant mon séjour. Je suis en cure de désintoxication à la maison. Merci pour votre inquiétude et vos meilleurs voeux.

Banali avait lutté contre un cancer du pancréas de stade quatre et a passé du temps au Kaiser Permanente Woodland Hills Medical Center, en Californie, en juin avec une infection, sa femme publiant une déclaration pour remercier les fans de leurs bons vœux et signaler que Frankie était « pas sur son lit de mort. «

Le diagnostic de cancer de Banali a été rendu public en octobre de l’année dernière, le batteur affirmant qu’il combattait la maladie depuis avril 2019.

«Le pronostic initial était très effrayant», dit-il. «J’ai eu toute une bataille entre mes mains et cela a pris beaucoup de temps, mais je suis reconnaissant de dire qu’après plusieurs cycles de chimiothérapie et d’autres traitements, je suis en voie de guérison.

«La route à suivre ne sera pas facile, mais le cancer a rencontré son objectif et je prévois de continuer à me battre.

En avril de cette année, une campagne GoFundMe pour couvrir les frais médicaux de Banali a été mise en place par son amie Eden Maureen Beckett.

Banali est né dans le Queens, à New York, en 1951, et a déménagé à Los Angeles en 1975, où il est devenu membre fondateur de Quiet Riot. Son succès avec le groupe comprend le classique Metal Health, vendu à 10 millions de dollars, qui a dominé les charts Billboard en 1983.

« Nous battions des records, vendions des quantités ridicules d’albums chaque semaine », a déclaré Banali à Classic Rock. «Quiet Riot était un phénomène. Nous vivions le rêve…»

Il a également joué avec Hughes / Thrall, W.A.S.P., et sur le disque de charité Hear ‘n Aid.

Parmi les musiciens qui ont immédiatement rendu hommage à Banali, le bassiste de Quiet Riot, Rudy Sarzo, a tweeté: « Mon héros, mentor, frère de Quiet Riot, Frankie Banali, repose maintenant en paix et sans douleur. Je publierai un suivi dans les jours à venir pour essayer de traiter. cette perte incommensurable. «

Son camarade batteur Mike Portnoy a écrit: « Je suis tellement attristé d’apprendre le décès de mon frère batteur Frankie Banali. Il a mené une bataille incroyablement courageuse contre le cancer et sa force et sa dignité étaient vraiment inspirantes … Reste en paix mon ami. »

Le fondateur de Kiss, Paul Stanley, a écrit: « Très triste d’apprendre le décès de Frankie Banali. Il était si ouvert dans ses rapports sur sa maladie et semblait vivre ses traitements et ses revers avec courage et grâce. RIP. »

Dee Snider a tweeté: « Wow. Quelle journée. Tellement triste d’apprendre la perte de Frankie Banali. Il s’est battu jusqu’à la fin. Son esprit de jeu et de rock ‘n’ roll vivra pour toujours. Un compatriote new-yorkais, Frankie était le Vraie affaire. RIP mon ami. « Emmène-moi loin de toute cette mort. »

Glenn Hughes a écrit: «Tellement triste que mon frère Frankie Banali soit décédé hier soir. Frankie a joué de la batterie sur l’album Hughes: Thrall. Il n’y avait personne de plus loyal, honorable, courageux et engagé que Frankie. Les mots ne peuvent exprimer ce que je ressens. Partageons tous l’amour pour Frankie. «

Lita Ford a tweeté: « Sympathie la plus profonde à la famille Frankie Banali et aux fans du monde entier. Quand nous entendrons le tonnerre du ciel, nous saurons que cela vient de vous. Les grands musiciens ne meurent jamais …. RIP FRANKIE. »

Le batteur des Scorpions, Mikkey Dee, a déclaré: « Une nouvelle dévastatrice aujourd’hui! Un gars si gentil et un batteur respecté dans le monde du rock n roll. Reste en paix Master Frankie Banali. »

Le fondateur de Cendrillon, Tom Keifer, a écrit: « Triste d’apprendre que Frankie Banali est décédé. Non seulement il était un batteur / musicien talentueux, mais aussi un grand être humain. Il nous manquera. Condoléances, amour et prières à sa famille et à ses amis. »

Le chanteur Jeff Scott Soto a déclaré: « Avec un cœur TRÈS lourd, je partage l’un des meilleurs humains qui nous ait quittés aujourd’hui, mon cher ami et batteur Frankiew Banali! Je le connaissais depuis 1986, il était toujours la plus grande personne que je puisse souhaiter. liez-vous! Ne souffrez plus de FB, rendez-vous de l’autre côté! «

Le chanteur de Quiet Riot Kevin DuBrow est décédé en 2007.