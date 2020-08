PANTHÈRE EN ACIER le batteur Stix Zadinia s’est moqué de Nikki Sixxaffirme qu’il n’obtient pas le crédit qu’il mérite en tant que bassiste.

Plus tôt cette semaine, le MOTLEY CRUE rocker a été demandé par un fan sur Twitter pour nommer «le bassiste le plus sous-estimé de tous les temps». Sixx répondit simplement: « Moi ».

Après BLABBERMOUTH.NET ramassé Sixxcommentaire de et publié un article à ce sujet, Stix a tweeté un lien vers l’histoire et a écrit: « Ouais. C’est vrai. Bien plus sous-estimé que Geddy Lee, Eddie Jackson, et Déraper de AMOUR-HAINE……. dois-je continuer? «

Il a ensuite clarifié: « C’est du sarcasme. »

L’année dernière, une guerre de mots entre PANTHÈRE EN ACIER et MOTLEY CRUE a éclaté quand Zadinia et PANTHÈRE EN ACIER chanteur Michael Starr et on leur a demandé dans une interview quel musicien du passé ils aimeraient ramener. Starr a répondu: « Je ramènerais Vince Neil, » et Zadinia a sonné, « Il n’est pas mort. » Starr pressé en disant: « Je ramènerais Vince Neil de l’époque parce que ce type est mort. «

Après des nouvelles de PANTHÈRE EN ACIERles commentaires de ce dernier ont fait le tour, Sixx a tweeté: « Le chanteur de Voler la panthère [sic] peut aller se faire foutre … je veux être un groupe qui Vince Neil? « Un fan a alors fait remarquer que PANTHÈRE EN ACIER joue parfois MOTLEY CRUE chansons lors de ses concerts, auxquels Sixx a répondu, « C’est pourquoi ce sont des connards. Backstabbers. »

Ce n’était pas la première fois que les membres de PANTHÈRE EN ACIER et MOTLEY CRUE avait échangé des barbes. En 2017, Zadinia a déclaré que son groupe « ne se sentait vraiment pas le bienvenu » lors de sa tournée avec MOTLEY CRUE il y a plusieurs années. Le batteur, dont le vrai nom est Chef Darren, Raconté Magazine Music Life: « [[MOTLEY CRUE le batteur] Tommy Lee et Nikki Sixx Je n’ai pas aimé quand nous sommes allés en tournée avec eux en 2011. Et c’était la seule fois où nous nous sommes vraiment sentis mal accueillis. Le truc avec ces gars, c’est que je pense qu’ils pensaient que nous nous moquions d’eux directement. Et je dois juste attribuer cela à leur ego trop gros, car rien de ce que nous faisons n’a rien à voir avec eux directement. Mais nous avons fini par faire la tournée et ça s’est très bien passé et tout s’est bien passé. «

Sixx a dit à l’Australie Flux de musique en 2016 qu’il s’en fichait PANTHÈRE EN ACIERla musique de. « Tu sais, ce n’est pas mon truc », dit-il. « C’est juste moi personnellement. Je ne sais pas. Ça ne me semble pas … Je suppose que beaucoup de gens pensent que c’est drôle et ils sont une sorte de groupe de blagues et c’est cool. Mais ce n’est pas ma tasse de thé. de prendre ma musique un peu plus au sérieux. «

De retour en juin 2015, Starr a révélé dans une interview que Lee « était assez contrarié par le fait que nous nous moquions de Vince Neil. Il n’aimait pas ça. Il pense juste que nous ne sommes qu’une blague, comme un groupe de blagues stupides qui ne devrait pas jouer avec eux. Mais tous leurs fans nous aiment. «

Starr a ajouté que les membres de MOTLEY CRUE simplement « se prendre un peu trop au sérieux », sauf pour Vince Neil, qui «l’aime totalement».

«Tu sais, il m’a dit: ‘Hé, Michael, lorsque nous prendrons notre retraite, vous pouvez avoir tous nos fans, « » Starr m’a dit.

