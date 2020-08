Rockers emblématiques LE CULTE sont entrés dans le légendaire Studios Rockfield au Pays de Galles pour commencer l’enregistrement de leur nouvel album. Le suivi du groupe aux années 2016 « Cité cachée » est dirigé par le producteur Tom Dalgety, qui a déjà travaillé avec FANTÔME et SANG ROYAL, entre autres.

Plus tôt dans la journée (samedi 15 août), LE CULTE guitariste Billy Duffy a publié un Instagram photo de lui dans le studio, et il a inclus le message suivant: « Dans le studio avec le producteur @tomdalgety travaillant sur le nouveau CULTE chansons… c’est super d’être de retour au légendaire Studios Rockfield où nous avons enregistré ‘Moment de rêve’ à l’époque… «

En juin dernier, Duffy Raconté «La grande nuit» cette LE CULTE était en train de faire un nouveau LP.

«Les idées viennent ou non», a-t-il expliqué. « Je ne m’assois pas et ne me force pas. Je connais des écrivains ou de la musique et des paroles [have] un horaire de travail discipliné – les heures passées devant la machine à écrire sont égales à la production. Pour moi, je joue juste jusqu’à ce que je le sente et si j’obtiens cette énergie et que j’en ressort, il y a un petit riff. Et c’est littéralement aussi simple que cela. Je comprends l’idée – c’est presque comme une démangeaison que je dois gratter, et ça sort, et je l’enregistre. Et c’est comme ça maintenant depuis près de 40 ans, donc je ne vais probablement pas changer à cet âge [my ways]. «

Gamelle aussi abordé LE CULTEprocessus d’écriture de chansons, en disant: «Mine et Iande[[Astbury, voix]relation en tant qu’écrivains et ce que nous voulons LE CULTE, nous sommes tous les deux assez avant-gardistes et nous ne voulons pas essayer de refaire un album de 1986 lorsque nous étions jeunes. Les gens disent souvent: « Pourquoi ne fais-tu pas un album comme celui-là? » C’est, comme, eh bien, parce que ce serait un mensonge. En tant que musiciens, vous voulez évoluer et simplement dire la vérité sur votre situation dans votre vie… Cela dit, il y a beaucoup de grands groupes – AC DC viennent à l’esprit – qui essaient de faire le même album encore et encore et encore, et [that worked] brillamment pour eux. Dieu vous protège. »

En décembre dernier, Astbury a dit à Atlantic City Weekly que LE CULTE prévoyait de travailler sur de la nouvelle musique en 2020.

« Nous avons quelques pièces qui traînent à divers stades de réalisation », a-t-il déclaré. « L’intention est de se réunir pour la nouvelle année et de jeter un coup d’œil à ce que nous avons et de décider comment nous allons aller de l’avant. C’est un élément essentiel de tout élément vital créatif. »

« Cité cachée » est sorti en février 2016 via Vinyle de cuisson. Le suivi des années 2012 « Choix de l’arme » a été écrit par Astbury et Duffy et a été produit par Bob Rock, qui a déjà travaillé avec METALLICA et MOTLEY CRUE.

Début mai, il a été annoncé que LE CULTE avait signé un accord avec Records de Black Hill.

LE CULTE a passé la majeure partie de 2019 à tourner pour célébrer le 30e anniversaire de son « Temple sonique » album. Le LP catapulté LE CULTE dans le statut de superstar et reste leur version la plus réussie sur le plan commercial. Il s’est vendu à plus de 1,5 million d’exemplaires rien qu’aux États-Unis et a été certifié platine en 1990. Il s’est hissé au 10e rang des charts Billboard, et plusieurs des chansons de l’album restent des incontournables de la radio rock à ce jour.