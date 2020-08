Remarque: cet article contient des descriptions d’agression présumée.

Le rappeur Migos Takeoff est poursuivi pour violence sexuelle, agression et détresse émotionnelle, rapporte TMZ. Selon TMZ, ainsi que le New York Times et The Blast, la femme poursuivant Takeoff affirme qu’il l’a violée lors d’une fête à Los Angeles en juin.

Selon le Times, la femme (identifiée comme Jane Doe) a déclaré avoir été invitée à la fête à la maison par DJ Durel, qui tourne avec les Migos. Lors de la fête, Takeoff aurait manifesté de l’intérêt pour la femme et l’a mise mal à l’aise. La femme aurait dit à DJ Durel qu’elle était mal à l’aise et il l’a emmenée dans une chambre où elle était assise sur un lit.

Selon le procès, Takeoff est entré dans la chambre et «a commencé à toucher ses fesses», rapporte The Blast. Également dans le procès, la femme allègue qu’elle a clairement indiqué à Takeoff qu’elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui, mais qu’il l’aurait «attrapée, l’a retournée face cachée et baissé ses vêtements» et «a procédé à rapports sexuels violents avec elle par derrière, sans son consentement », selon The Blast.

Après l’agression présumée, la femme se serait rendue à l’hôpital où «le personnel de l’hôpital a observé des preuves d’un viol forcé», selon le procès. La femme a également informé le département de police de Los Angeles, qui a ouvert une enquête, selon le New York Times.

Pitchfork a contacté des représentants pour Takeoff.