Le jeune Ryan Breaux de Frank Ocean serait décédé dans un accident de voiture dimanche matin.

Selon ABC 7, deux personnes ont été tuées dans le violent accident d’une seule voiture à Thousand Oaks, en Californie. Les autorités n’ont pas nommé les victimes, mais des amis les ont identifiées comme étant Ryan, 18 ans, et son ami Zeek.

Une enquête est en cours, mais il semble que le véhicule a quitté la route et est entré en collision avec un arbre au centre médian juste après 1h30 du matin.La force de l’accident a fait déchirer la voiture en deux et s’enflammer. Les deux occupants ont été déclarés morts sur les lieux par les pompiers du comté de Ventura.

Suite à la tragique nouvelle, des amis se sont rendus sur Instagram de Ryan pour pleurer la perte et partager des messages sincères. «Vous nous avez tous donné de l’amour et du rire frère. Je t’aime pour toujours. J’espère pouvoir vous revoir un jour », a écrit Brandon Thomas Lee, tandis qu’un autre ami a ajouté:« Je ne peux pas respirer, je t’aime tellement. »

Paris Brosnan, le fils de l’acteur Pierce Brosnan, a également écrit un hommage émouvant à son ami. «Pour mon frère, qui avait un talent au-delà de toute croyance, possédait un cœur en or, avait une énergie contagieuse, un sourire et un rire qui élevaient l’esprit de tout le monde et était un ami fidèle et authentique pour tous ceux qu’il connaissait», a-t-il écrit sur Instagram . « Vous étiez juste en train de démarrer et prêt à montrer au monde qui vous étiez. »

Breaux aurait eu 19 ans le 1er septembre. On peut l’entendre interviewé sur «Future Free», le dernier morceau de l’album Blond d’Ocean en 2016.