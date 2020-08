Environ un mois après avoir été condamnés à 15 ans de prison pour avoir créé et joué de la musique heavy metal, les membres du groupe iranien Arsames ont fui leur pays d’origine.

Arsames a récemment révélé qu’il avait quitté la République islamique pour éviter de purger la peine étourdissante, qui avait été prononcée par un tribunal révolutionnaire de Mashhad, la deuxième plus grande ville d’Iran. Les procès de la Cour révolutionnaire sont conduits en privé par un juge unique, sans jury.

Le groupe de trois musiciens – qui aurait servi un total de 15 ans, ou cinq ans chacun – n’avait pas révélé leur emplacement actuel au moment de la rédaction de cet article. Mais un autre groupe de metal iranien, Confess, a fait face à des accusations similaires, a fui en Turquie et a finalement obtenu l’asile en Norvège.

Arsames a informé les fans de la décision dans un post Instagram du 21 juillet. «Personne ne peut arrêter IMMORTAL IDENTITY!» – ce dernier étant le premier album du groupe en 2010 – «15 NOT FAIR», indique le bref message, montrant également une photo des membres du groupe accédant à leur téléphone et semblant attendre un bus.

Le même mois, le groupe a élaboré sur la phrase massive, récapitulant la situation en texte farsi et une vidéo en anglais. «Est-ce un crime [sic] que nous jouons de la musique métal!? le texte à l’écran de la vidéo exige. «Est-ce un crime que vous pensez que nous sommes dans le satanisme quand nous avons des chansons sur Cyrus le Grand et le monothéisme!?» le clip continue à demander.

On ne sait pas exactement ce qui a poussé le tribunal iranien à prononcer une sentence aussi sévère contre le groupe de 18 ans, qui, bien sûr, a créé de la musique métal et fait des tournées depuis sa création.

Comme évoqué dans la vidéo susmentionnée, des responsables iraniens ont arrêté et emprisonné Arsames pour satanisme en 2017 (les autorités associent la musique métal – et en particulier son symbolisme – au satanisme, selon Arsames.)

Le groupe a ensuite été libéré et a reçu l’ordre de cesser de jouer, d’arrêter de vendre des marchandises et d’éviter de parler avec les médias. Ali Madarshahi, Saeed Mokari et Soroush Kheradmand ont finalement ignoré les instructions, remplaçant leurs profils de médias sociaux «interdits» et reprenant pour la plupart des opérations normales.

On pourrait s’attendre à ce que les membres du groupe apportent un éclairage supplémentaire sur leur peine – y compris pourquoi ils pensent qu’elle est arrivée maintenant, au milieu d’une pandémie mondiale, par opposition à lorsqu’ils ont continué à jouer après la détention initiale – une fois qu’ils reviennent aux yeux du public dans leur nouvelle nation. .

L’été dernier, nous avons signalé que les douaniers iraniens avaient appréhendé, détenu et finalement expulsé le chanteur anglais Joss Stone pour avoir tenté d’organiser un concert imprévu.