KATAKLYSM guitariste Jean-François Dagenais a été testé positif au COVID-19.

Le musicien né au Canada, qui a vécu à Dallas, au Texas, au cours de la dernière décennie, a présenté des «symptômes graves» du nouveau coronavirus avant qu’il ne soit confirmé qu’il avait le COVID-19.

KATAKLYSM confirmé Dagenaisdiagnostic dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée Le groupe montréalais a écrit: « Nous avons le regret d’informer tout le monde que notre guitariste et membre fondateur J-F Dagenais a été testé positif au COVID 19 après avoir éprouvé des symptômes sévères, nous vous ferons le point sur son état au cours des prochains jours. #Kataklysm #Jfdagenais «

Le département de la santé du comté de Dallas a signalé 68 572 cas de virus depuis le début des tests en mars. Il y a eu 855 décès confirmés attribués dans le comté au virus, qui est maintenant la troisième cause de décès dans le comté derrière les maladies cardiaques et les cancers.

KATAKLYSM sortira son 14e album studio complet, « Invaincu », le 25 septembre via Registres sur les explosions nucléaires. Le disque a été enregistré et conçu par Dagenais à Studio JFD à Dallas.

Nous avons le regret d’informer tout le monde que notre guitariste et membre fondateur J-F Dagenais a été testé positif au COVID 19 après … Publié par Kataklysm le samedi 22 août 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler un spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de «masquer» les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).