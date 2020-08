REINEde Brian May a remercié les pompiers d’avoir combattu un incendie de forêt qui menaçait sa maison ce week-end.

Le guitariste légendaire a pris à Instagram hier pour dire qu’il a été forcé d’évacuer sa maison et son studio après que le feu de forêt a éclaté et s’est propagé à moins d’un mile de sa maison sur le terrain de golf de Sunningdale.

L’homme de 73 ans a écrit: «Je n’aurais jamais imaginé que cela pourrait se produire ici dans le Surrey, en Angleterre, feuillu et normalement humide.

«Nous avons soutenu la lutte contre les immenses incendies en Australie, et avons tristement vu les incendies ravager la Californie, mais voir cela se produire dans mon propre comté a été choquant et traumatisant.

«Aujourd’hui, nous avons pu commencer à remercier les incroyables pompiers qui ont risqué leur vie pour contenir cette énorme et perfide fournaise sauvage sur la lande de Sunningdale Golf Course – qui jouxte en fait ma propriété.

« Hier, je sauvais autant de choses précieuses de ma maison que possible, sous la menace que tout cela s’enflamme, mais en priant pour que l’horreur ne se produise pas. Aujourd’hui, mes prières ont été exaucées. »

Le Surrey Wildlife Trust (SWT) a déclaré que l’incendie de forêt avait commencé sur le terrain de golf de Sunningdale et, en raison de vents violents, s’était propagé à Chobham Common, détruisant 74 acres de landes rares et précieuses et d’habitat faunique sur le terrain.

Selon le BBC, la cause de l’incendie n’est pas encore connue, mais le conseil du comté de Surrey a exhorté les gens à ne pas allumer de feux de joie ou à utiliser des barbecues jetables à la campagne.

Chef adjoint des pompiers Kasey Beal a déclaré: «À partir de l’après-midi du lundi 10 août. Le feu reste à environ 500 acres et est contenu.

« Cependant, le feu reste actif dans les zones isolées, en particulier le long des routes à l’intérieur de la commune et dans les poches, bien à l’intérieur des lignes de confinement.

«Le Service d’incendie et de sauvetage de Surrey (SFRS) est assisté par des agences voisines pendant cet incident majeur déclaré alors que nous entamons notre quatrième journée.

« Les températures élevées et le potentiel d’orages obligent nos équipages à maintenir une présence jour et nuit pour le reste de la semaine. »

Voir cet article sur Instagram

FEU à SURREY. Je n’avais jamais imaginé que cela pouvait arriver ici dans le Surrey, en Angleterre, feuillu et normalement humide. Nous avons soutenu la lutte contre les immenses incendies en Australie et avons malheureusement vu les incendies ravager la Californie, mais voir cela se produire dans mon propre comté a été choquant et traumatisant. Ces photos montrent Anne Brummer et moi cet après-midi, observant le feu de forêt qui couve encore à moins d’un mile de ma propre maison et atelier, et les reliques affectueuses de toute ma vie. Aujourd’hui, Se a pu commencer à remercier les pompiers incroyables qui ont risqué leur vie pour contenir cette énorme et perfide fournaise sauvage sur la lande de Sunningdale Golf Course – qui jouxte en fait ma propriété. Hier, je sauvais autant de choses précieuses de ma maison que possible, sous la menace que tout cela s’enflamme, mais en priant pour que l’horreur ne se produise pas. Aujourd’hui, mes prières ont été exaucées – le feu est sous contrôle, mais le danger n’est pas terminé. Bien que cette vague de chaleur sèche dure, il existe toujours un risque énorme de poussée de chaleur menant à une catastrophe. Peut-être encore plus choquant a-t-il appris aujourd’hui que cette force merveilleuse, qui est en alerte 24 heures sur 24 pour nous protéger tous, est devenue tragiquement sous-approvisionnée ces dernières années. Tout comme les coupes gouvernementales ont envoyé le NHS dans la bataille affreusement paralysé par le manque de financement, le même manque de vision a rendu ce pays vulnérable aux incendies – avec un service de lutte contre les incendies criminellement réduit en effectifs et en ressources. Quelque chose a terriblement mal tourné dans le processus décisionnel de nos dirigeants. Tant que nous donnerons la priorité aux gains économiques à court terme sur la vie de notre peuple et le bien-être de ceux qui nous protègent, nous serons une nation continuellement en danger. Il devient de plus en plus clair qu’une révision radicale est nécessaire. MERCI, pompiers de Surrey, Sussex et Hampshire, et l’équipe de maintenance de Sunningdale Golf – pour avoir sauvé toutes nos peaux. Et merci à Callum et Emily, George et le gentil homme de Barcelone de nous avoir fait visiter les coulisses aujourd’hui. Incroyable. Photo de Bri et Anne par Callum Strachan. Balayez pour des vues stéréo montrant les bords encore fumants de l’immense zone de destruction. Bri

Un post partagé par Brian Harold May (@brianmayforreal) le 9 août 2020 à 22h11 PDT

Mots clés:

reine

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de «masquer» les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).