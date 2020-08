Bassiste emblématique Pete Way, fondateur de OVNI, FAIBLE et, plus récemment, LA BANDE DE PETE WAY, est décédé à l’âge de 69 ans. Il a subi des blessures mortelles dans un accident il y a deux mois, mais s’est battu avec acharnement jusqu’à finalement succomber à ces blessures à 11 h 35 BST aujourd’hui (vendredi 14 août). Son épouse, Jenny, était à ses côtés.

Façon était une figure très appréciée et appréciée des fans de rock, des critiques et des musiciens. Mieux connu pour son travail avec OVNI, PeteLes performances live énergiques du groupe ont été au cœur des innombrables tournées mondiales du groupe. Ses lignes de basse mélodiques ont étayé le catalogue de classiques rock durables sur lesquels OVNILa réputation et l’héritage de la société étaient fondés. Petele message deOVNI le travail comprenait la collaboration avec « Rapide » Eddie Clarke de MOTÖRHEAD – les deux assemblent FASTWAY avec TARTE HUMBLE le batteur Jerry Shirley – et jouer de la basse pour son ami de longue date Ozzy Osbourne. Il a ensuite monté son propre groupe FAIBLE. PeteSon oreille attentive pour les arrangements de chansons l’a également vu servir de producteur pour des actes populaires de hard rock tels que SŒUR TWISTED et le REJET DE COCKNEY.

Pete avait récemment terminé un album solo, « Marcher sur le bord », avec producteur Mike Clink (GUNS N ‘ROSES‘ « Appetit pour la destruction », parmi beaucoup d’autres). Il a fait publier une biographie, « Un tour rapide hors d’ici », en 2017, et un album, « Amphétamine », qui est actuellement sur Registres de fret.

Façon avait traité un certain nombre de problèmes de santé ces dernières années. En 2016, il a subi une crise cardiaque, deux ans après avoir reçu le feu vert à la suite d’une bataille contre le cancer de la prostate avec lequel il a été diagnostiqué en 2013. Façon a été diagnostiqué lors d’un contrôle de routine de son foie, qui avait été endommagé au fil des ans par l’hépatite. Le scanner abdominal a détecté la tumeur sur sa prostate.

Dans une interview en 2016 avec Rock classique, Façon a admis avoir «poussé la moitié de l’Amérique du Sud» dans le nez pendant la meilleure partie de trois décennies.

« Je n’ai que moi à blâmer », a-t-il dit. «J’ai mis mon cœur à rude épreuve. Je le sais.

Encore, Façon a dit qu’il ne reviendrait pas en arrière et ne modifierait rien de ses expériences.

«Écoutez, je n’ai aucun regret», dit-il. « Je ne peux avoir aucun regret. J’ai eu une vie brillante. Je ne voudrais rien changer. »

Pete laisse dans le deuil deux filles, Zowie et Charlotte, et son jeune frère, Neill.

