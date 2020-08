L’album de 1970 des Doors, Morrison Hotel, sera réédité pour marquer son 50e anniversaire.

Le package 2CD / 1LP sortira le 9 octobre sur Rhino Records et avec l’album original, Morrison Hotel comprendra également une version remasterisée par l’ingénieur et mixeur de longue date du groupe Bruce Botnick, et un disque de plus d’une heure inédit. prises de studio.

Botnick dit: «Il y a beaucoup de prises, d’arrangements différents, de faux départs et de conversations en studio perspicaces entre le groupe et le producteur Paul Rothchild qui était dans la salle de contrôle. C’est comme être une mouche sur le mur. »

Les notes de la pochette de l’hôtel Morrison ont été écrites par le journaliste David Fricke, qui déclare: «Alors que le printemps est devenu l’été dans la dernière année des années 1960, The Doors était un groupe d’animation suspendue.

«Le chanteur Jim Morrison, le claviériste Ray Manzarek, le guitariste Robby Krieger et le batteur John Densmore étaient hors de la route et en grave danger juridique après l’effondrement profane de Morrison lors d’un spectacle au Dinner Key Auditorium de Miami.

«Les Doors étaient également épuisés et incertains de leur avenir d’enregistrement après le drame prolongé en studio et l’expérience inégale de leur quatrième album, The Soft Parade. C’était une saison de chaos et d’anxiété. Mais les Doors étaient sur la route de l’hôtel Morrison.

Pour marquer cette annonce, une version inédite de Peace Frog / Blue Sunday a été publiée et peut être écoutée ci-dessous.

Toujours en octobre, un roman graphique basé sur Morrison Hotel sera publié via Z2 Comics. Le projet est une collaboration entre les membres survivants du groupe, l’écrivain Leah Moore et un certain nombre d’artistes du monde de la bande dessinée.

(Crédit d’image: Rhino Records)

Les portes: Morrison Hotel Deluxe Edition

CD1

1. Roadhouse Blues

2. En attendant le soleil

3. Vous me rendez réel

4. Grenouille de la paix

5. Dimanche bleu

6. Navire des imbéciles

7. Land Ho!

8. L’espion

9. Reine de la route

10. Été indien

11. Maggie M’Gill

CD2

Noir habillé en cuir (Queen Of The Highway Sessions)

Première session (15/11/68)

1. Reine de l’autoroute (prise 1, elle était une princesse)

2. Reine de la route (prises diverses)

3. Reine de la route »(Prenez 44, il était un monstre)

Deuxième session (16/01/69)

1. Queen Of The Highway (Prenez 12, personne ne pourrait la sauver)

2. Queen Of The Highway (Take 14, Save The Blind Tiger)

Troisième session (date inconnue)

1. Queen Of The Highway (Take 1, American Boy – American Girl)

2. Queen Of The Highway (Prend 5, 6 et 9, danse dans le tourbillon de minuit)

3. Queen Of The Highway (Prenez 14, recommencez)

4. Je ne serai jamais faux

5. Queen Of The Highway (Take Unknown)

Money Beats Soul (Roadhouse Blues Sessions)

Première session

1. Roadhouse Blues (Take 14, Keep Your Eyes On The Road)

2. De l’argent (c’est ce que je veux)

3. Rock Me Baby

Deuxième session

1. Roadhouse Blues (prend 6 et 7, vos mains sur la roue)

2. Roadhouse Blues (Take 8, We’re Goin ’To The Roadhouse)

Troisième session

1. Roadhouse Blues (prend 1 et 2, nous allons passer un très bon moment)

2. Roadhouse Blues (Prend 5, 6 et 14, Let It Roll Baby Roll)

Dawn’s Highway (Peace Frog / Blue Sunday Session)

1. Peace Frog / Blue Sunday (Take 4)

2. Grenouille de la paix (prise 12)