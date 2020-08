Chanteur Fernando Ribeiro des métallurgistes portugais MOONSPELL a parlé à la télévision finlandaise Kaaos de la façon dont lui et ses camarades de groupe font face à la pandémie de coronavirus. Il a dit (voir la vidéo ci-dessous): « Il fut un temps où nous devions être éloignés les uns des autres pendant au moins deux mois et travailler à domicile. Et puis, [about] il y a deux mois, nous avons repris le travail avec MOONSPELL. Nous avons fait des démos pour le nouvel album que nous allons enregistrer en octobre, et nous avons également joué avec le nouveau batteur. Et aussi, nous avons fait deux émissions de télévision – une pour la télévision nationale, parce que c’était une façon pour la télévision nationale d’aider les musiciens; ils nous ont payé une somme modique, et nous y sommes allés pour jouer comme une vitrine – cinq chansons – qui seront prêtes en septembre… Nous avons fait un autre spectacle pour créer déjà une sorte de truc live afin que nous puissions le présenter aux gens sur notre réseau et également sur notre site. Et le 20 août, nous allons jouer notre premier spectacle en direct devant un public très limité qui sera assis et portant des masques. Nous allons probablement aussi en France, si nous pouvons voyager.

« C’est une période très étrange, mais nous faisons, ici et là, des plans », a-t-il expliqué. « Nous avons également prévu de faire une diffusion en direct, [like] beaucoup de groupes le font, donc nous ne disparaissons pas complètement du radar de nos fans, parce qu’ils manquent de nous voir en direct, évidemment, ou la plupart d’entre eux le font. Mais nous ne voulions pas non plus précipiter les choses. Nous avons beaucoup tourné ces dernières années. Surtout entre octobre et décembre, nous avons fait une tournée très complète de l’Europe, dont notre public principal est en Europe. Nous sommes également allés aux États-Unis l’année dernière avec TRANQUILLITÉ SOMBRE et AMORPHIS et GATHERUM OMNIUM. Ce n’est donc pas comme si je pensais que tout le monde s’attendait à ce que nous fassions quelque chose. Mais je pense qu’aujourd’hui, avec le développement du virus et la levée des restrictions de voyage, et cetera, nous allons faire plus de choses. «

MOONSPELL enregistrera son nouvel album avec le producteur Jaime Gomez Arellano (PARADIS PERDU, ULVER, FANTÔME). Une version début 2021 via Napalm Records devrait. Le prochain album sera le premier du groupe avec Hugo Ribeiro (aucun rapport avec Fernando) qui a remplacé le batteur d’origine Miguel « Mike » Gaspar plus tôt dans l’année.

Demandé si Hugo est impliqué dans le processus d’écriture de la nouvelle MOONSPELL album, Fernando a dit: « Ouais, il est impliqué. Bien sûr, nous avions déjà beaucoup d’idées dans notre esprit. Une fois que nous nous sommes séparés avec Mike, nous voulions lui donner un renouvellement des idées, surtout en ce qui concerne la partie de la batterie, alors nous avons en quelque sorte jeté beaucoup de choses et mis de nouvelles idées ensemble – pas seulement pour la batterie, mais pour toutes les autres instruments. »

MOONSPELLLa dernière version de « Lisboa sous le charme » live DVD / CD, sorti en août 2018 via Napalm Records. Le package DVD / Blu-ray / 3CD en direct capturé MOONSPELL‘s performance devant 4000 fans à l’arène Campo Pequeno à guichets fermés dans leur ville natale de Lisbonne, Portugal, le 4 février 2017.

MOONSPELLquatrième album de 1999 « L’effet papillon », a été réédité le 7 août via Napalm Records. La réédition comprend deux nouveaux remixes, une couverture et une mise en page entièrement repensées, ainsi qu’un extrait exclusif du chapitre Butterfly FX de la biographie officielle du groupe, « Les loups qui étaient des hommes ».

MOONSPELLle plus récent album studio de «1755», est sorti en novembre 2017. Le disque en portugais a été écrit sur le tremblement de terre de 1755 à Lisbonne, également connu sous le nom de Grand tremblement de terre de Lisbonne, qui s’est produit dans le Royaume du Portugal. En combinaison avec les incendies et le tsunami qui ont suivi, le tremblement de terre a presque totalement détruit Lisbonne et les zones avoisinantes.

Crédit photo: Rui Vasco

