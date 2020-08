Un biopic axé sur Ozzy Osbourne et sa femme et son manager Sharon en «développement actif», selon leur fils Jack.

Il a rapporté en mai que les plans pour un film basé sur les jeunes années de son père étaient «en mouvement» et dans une nouvelle histoire sur Rolling Stone, d’autres détails sont apparus sur le projet qui en est à ses débuts.

Jack dit: « Je ne peux pas en dire trop, mais le film est un développement actif. »

Ozzy ajoute: «D’après ce que je comprends, il s’agit de Sharon et moi et de notre relation. C’est ainsi que nous nous sommes rencontrés, sommes tombés amoureux et comment nous nous sommes mariés. C’est ma moitié. Elle a beaucoup grandi avec moi et j’ai beaucoup grandi avec elle. Nous avons récemment célébré 38 ans de mariage.

Sharon dit qu’elle veut que les gens puissent raconter leur histoire, même s’ils ne sont pas fans de la musique, et ajoute: «C’est une histoire sur un survivant. Peu importe ce que la vie vous réserve, vous vous relancez et vous recommencez. C’est juste une histoire incroyable de surmonter tout ce qui vous est lancé dans votre vie. «

Révélant la nouvelle du film sur The Jasta Show plus tôt cette année, Jack a déclaré qu’il couvrirait ses années d’enfance et a ajouté: «Ce sera plus au sujet de ma mère et de mon père qui se frayent un chemin à travers le monde. Je serais en arrière-plan juste ennuyeux.

Ozzy a sorti son dernier studio Ordinary Man en février, tandis que le documentaire Biography: The Nine Lives Of Ozzy Osbourne sera présenté en première sur le réseau A&E le 7 septembre (Fête du travail aux États-Unis) à 21 h HE.

Ozzy Osbourne: Homme ordinaire

Ozzy Osbourne revient avec Ordinary Man – son premier album solo depuis 2010 Scream. Le disque présente une foule de stars invitées, dont Slash, Elton John et Post Malone.