Ces jours-ci, nous nous accrochons au passé et au futur. Curieusement, le seul moment où nous pouvons vivre est dans le présent, et pour le moment, ce n’est pas à son meilleur. Cependant, nous pouvons l’alléger. Principalement être positif, et deuxièmement avec de la bonne musique. Dans ce dernier domaine, quoi de mieux qu’avec quelque chose de nouveau du grand David Bowie.

Un nouvel album live de Bowie nous attend ce prochain 14 août. Titré Something in the Air (Live Paris 99), l’album de 15 chansons capture une performance du 14 octobre 1999 à l’Elysée Montmarte à Paris, France.

Les raisons d’anticiper et d’être satisfait de cette version se résument au nom de son auteur, mais il y a aussi beaucoup d’autres raisons qui font Quelque chose dans l’air un disque live digne de la collection David Bowie que vous avez chez vous.

Pour commencer, c’est arrivé le même jour que David Bowie a reçu le prix Commandeurs de l’Ordre des Arts et des Lettres, la plus haute distinction artistique de France. Ce sont de bonnes données où que vous les regardiez, mais musicalement, cet album live a aussi quelque chose à dire.

La nouvelle version de David Bowie contient l’un des sept spectacles interprétés à l’appui de l’album Hours de Bowie en 1999. C’est comme ca. Bowie n’a donné que sept concerts pour promouvoir son 21e album de sa carrière et c’était l’un d’entre eux. De plus, Bowie a fouillé dans son catalogue précédent et dépoussiéré plusieurs chansons qu’il n’avait pas jouées depuis des décennies, y compris « Je ne peux pas m’empêcher de penser à moi », « Word on a Wing » et « Drive-In samedi ».

Le concert comprenait également le début en direct de la chanson des heures, « Something in the Air ».. Une semaine d’attente n’est pas longue, mais pour alléger les jours nous avons un aperçu du lancement dans nos oreilles. Voici la vidéo de « Drive-In Saturday », la première interprétation de la chanson par Bowie en 25 ans.

Something in the Air est la dernière version d’une série d’archives Bowie apparue ces derniers mois. En mai, l’album live du LiveandWell.com de l’ère Earthling a reçu son premier lancement commercial grand. Avant que, ChangesNowBowie a déniché neuf morceaux inédits d’une session acoustique à New York en 1996.