Le quatrième album de Radiohead, 2000’s Kid A, fera l’objet d’un nouveau livre pour célébrer le 20e anniversaire de l’album. Cela ne se produit pas: «Kid A» de Radiohead et le début du 21e siècle est le premier livre majeur à explorer la musique et la carrière du groupe.

Écrit par le scénariste Steven Hyden et publié par Hachette books le 29 octobre, This Isn’t Happening: Radiohead’s «Kid A» and the Beginning of the 21st Century se penche sur les chansons, l’histoire, l’héritage et la mystique de Kid A, soulignant l’influence omniprésente de l’album et son impact sur la culture, à temps pour son 20e anniversaire en 2020.

Enregistré entre janvier 1999 et avril 2000, initialement aux studios Guillaume Tell à Paris, Radiohead n’a pas voulu faire un autre disque de rock. Au lieu de cela, pendant plus d’un an, ils ont lutté contre le blocage des écrivains, les désaccords entre les bandes et le doute de soi paralysant. En fin de compte, cependant, ils ont produit un album qui n’était pas seulement un départ complet de leur ancien son basé sur la guitare; c’était le son d’une nouvelle ère et incarnait des changements généralisés catalysés par les technologies émergentes qui commençaient à peine à s’emparer de la culture.

Au départ, divisant les critiques, au cours des deux dernières décennies, il a été inclus sur des dizaines d’autres listes de «best of» par des aficionados et des amateurs. Rolling Stone et Pitchfork classent tous deux Kid A comme le plus grand album des années 2000.