Fantastic Negrito a révélé qu’il diffusera un livestream spécial le 13 août en partenariat avec Orange Amplification.

Le rocker blues primé aux Grammy Awards apparaîtra jeudi sur la chaîne YouTube d’Orange et sur le site Web d’Orange à 21h BST en direct d’Oakland, en Californie.

Negrito, alias Xavier Amin Dphrepaulezz, sera rejoint par le guitariste Tomas Salcedo et le bassiste Giulio Xavier, les fans étant invités à se préparer à une «performance convaincante, énergique, très perspicace, pleine d’esprit et de chaleur».

La performance aura lieu la veille de la sortie de son nouvel album Have You Lost Your Mind? à travers Cooking Vinyl / Blackball Universe.

Discutant avec Classic Rock plus tôt cette année, Negrito a raconté comment il avait redécouvert les vieux grands du blues que ses grands-parents et ses grands oncles avaient joué pour lui – dont Skip James, Robert Johnson, RL Burnside et Elmore James dans la quarantaine.

Il a dit: «J’ai adoré cette musique… J’ai commencé à canaliser mes racines noires, mes ancêtres. Il y a quelque chose d’étrange à être un Noir américain. Je pense que nous sommes probablement l’un des groupes de personnes les plus innovants sur le plan musical au monde, mais nous avons une mémoire très courte.

«La communauté dont je viens, ils ne savent pas qui est Robert Johnson. Ils ne connaissent pas Skip James. Mais quand les gens me posent des questions sur Fantastic Negrito, je peux dire ces noms. Et peut-être que certains enfants vont les chercher et s’inspirer. »

Fantastic Negrito: Avez-vous déjà perdu la tête?

1. Samouraï au chocolat

2. Je suis tellement heureuse que je pleure

3. Combien de temps

4. Shigamabu Blues

5. À la recherche du capitaine Save A Hoe

6. Votre sexe est surestimé

7. Ce sont mes amis

8. Tout dans mon espace

9. Justice en Amérique

10. Frustration du roi

11. Platypus Dipster