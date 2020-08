Les racines du blues ne sont pas implantées nulle part plus fermement que dans la petite ville de Tutwiler, comté de Tallahatchee, Mississippi. C’est là que l’un de ses plus grands représentants, John Lee Hooker, est né un 22 août. Alors que l’année de sa naissance a longtemps fait l’objet de débats, le consensus la situe à 1917. Cent ans plus tard, les fans du monde entier ont salué le centenaire d’une présence puissante dans cette forme d’art américaine originale.

Cette contribution est une rétrospective des citations de John Lee Hooker. Il a donné d’innombrables interviews au cours de sa longue carrière dans laquelle il a parlé ouvertement de son éducation très pauvre, de son déménagement dans les grandes villes et de sa percée dans l’enregistrement. Il a également abordé le boom du blues des années 1960 et le succès renouvelé des derniers jours qui l’a confirmé comme un ambassadeur mondial de la musique qu’il aimait. Comme vous le verrez, il n’était jamais timide non plus pour ses propres réalisations. Ces 20 citations de John Lee Hooker décrivent sa vie avec ses propres mots.

«J’ai grandi dans les années 20 dans une ferme cotonnière. Mon père avait toute cette terre, avec des chevaux et des vaches. Mais ce n’était pas ma vie… J’allais faire ça, jouer du blues. J’ai pris la décision de m’enfuir en ville à 14 ans, et ça a payé. Si j’étais resté dans le Sud, j’aurais probablement été agriculteur toute ma vie »(Buzz, 1985)

Sur son éducation dans les pauvres, le Sud ségrégué et l’intégration sociale qui s’en est suivie:

«Vous apprenez à vos enfants, les tout-petits, à haïr et ils grandiront en haïssant.» Mais maintenant c’est tellement avancé, les jeunes enfants là-bas ne font pas attention. Je donne le crédit à un homme. [Martin Luther] Roi. Il a apporté cette chose mais il est mort pour cela. Il vivra toujours avec les gens. Il a commencé cette mise à niveau des gens qui s’entraînent ensemble. Ils ont tué les présidents, deux bonnes personnes que j’aimais vraiment, les Kennedy. Alors ils ont un frère de plus maintenant et il ne va pas courir ce que je ne blâme pas. Je ne dirigerais ni l’un ni l’autre »(NME, 1976)

«Je suis allé à Memphis, Cincinnati puis Detroit. Je jouais quand j’avais 13 ou 14 ans; mon beau-père m’a appris à jouer. Ce que je joue maintenant, il me l’a appris. Personne d’autre ne joue ce style; J’ai tout pour moi. Ils essaient; ils se rapprochent, mais… beaucoup de guitaristes deviennent bons; ils sont fantastiques, beaux, très rapides, mais beaucoup d’entre eux se ressemblent. Vous devez raconter votre propre histoire, comme je raconte la mienne. Vous entendez un de ces gars, vous les avez tous entendus. Ils sonnent comme B.B. King, ou comme Jimi Hendrix. Ils ne sont pas eux-mêmes. Vous devez ressembler à vous-même. Vous n’êtes peut-être pas fantastique ou rapide; mais si vous avez un style différent… personne ne ressemble à John Lee Hooker »(Q, 1990)

«Le premier disque que j’ai fait à Detroit était pour une société dont vous n’auriez jamais entendu parler:‘ Guess I’m Alone ’sur Staff Records. C’était mon premier petit album: c’était une petite petite entreprise juste autour de la communauté, elle ne se déplaçait nulle part mais juste en ville, en Ohio et dans des endroits comme ça. Puis je suis allé dans un autre label et j’ai rencontré Bernie Besman [who recorded him doing ‘Boogie Chillen’’ and took it to Modern Records, where it became an R&B No. 1 in 1949]»(NME, 1982)

À propos de la lecture pendant son travail dans une usine de cadres de fenêtres:

«J’avais l’habitude de prendre la guitare au travail avec moi et de jouer pour les gars. Un jour, un homme de couleur d’un magasin de disques local m’a entendu, m’a dit que j’étais formidable et m’a demandé si j’aimerais faire des disques. Tout ce que j’ai fait était un succès! Des eaux boueuses dit que je prenais le relais de tout le monde! Et je fais des disques depuis »(Record Mirror, 1964)

«Le blues est comme un feu qui se propage une fois qu’il a éclaté. Partout dans le monde, les jeunes se réveillent avec le blues… vous ne pouvez pas aimer ce que vous ne savez pas et je ne pense pas que le blues ait été beaucoup entendu jusqu’à ces dernières années. Et maintenant Les Beatles, qui chantent beaucoup de blues, sont la chose la plus importante du secteur. Je les aime beaucoup et ils nous font tous beaucoup de bien pour vulgariser le blues »(Record Mirror, 1964)

«Le blues est né en Amérique. Mais le peuple américain ne lui a jamais accordé de respect. Ils ont glissé le blues sous le lit, sous le tapis pendant des années. Mais les Britanniques, ils ont vu à quel point c’était une mine d’or et ont pris le blues… bang, tout d’un coup, le blues a déchiré l’Europe »(Buzz, 1985)

« Tu prends les pierres qui roulent. Ils ont useta jouer deuxième sur l’affiche derrière moi. Je leur donne beaucoup de respect parce qu’ils font beaucoup de mon matériel. Ils l’aiment assez pour le faire, et c’était mettre des livres d’argent dans ma poche. J’apprécie cela »(NME, 1976)

«Vous ne pouvez pas gérer le succès si vous n’avez pas payé certaines cotisations. Certains d’entre eux ont les grosses têtes, le trip de l’ego – vous ne pouvez pas leur parler. Si vous avez réussi, vous savez comment vous l’avez. Vous appréciez les personnes qui vous ont placé au sommet. Vous regardez votre public. C’est eux qui vous mettent là où vous en êtes. C’est pourquoi je prends toujours le temps de parler à mes fans, de prendre un petit verre avec eux ou autre »(NME, 1976)

« J’aime les gens. Je suis seul quand je ne suis pas avec des gens, de bonnes personnes, pas des riches. Je ne veux pas être avec des gens riches avec tout leur argent, mais des gens qui viennent me voir. Ils ont du temps pour moi, j’ai du temps pour eux. Les gens avec tout l’argent, ils sont tellement sédatifs qu’ils ne sortent pas, ils sont assis comme un canard assis. Les riches ont tout, même s’ils ont aussi des problèmes, mais ce n’est pas des problèmes d’argent. Ils ont eu des problèmes d’autres façons en essayant de conserver ce qu’ils avaient. Ils sont gardés comme un lapin dans une cage »(NME, 1976)

«Je vis en Californie et tout le temps que je fais quand je suis à la maison – je sors et je vais dans les petits bars du quartier, les vieilles cabanes en lambeaux, je m’assois et je bois de la bière. Juste un jean bleu, de vieilles chaussures de sport, asseyez-vous avec eux, vous savez. Je ne veux pas de tout ça. Je me sentirais hors d’un endroit »(NME, 1976)

«Vous n’avez pas besoin de crier. Beaucoup de jeunes groupes de rock… ils pensent que si vous ne jouez pas aussi fort que possible, cela n’arrive pas. C’est. Les gens dans le public aiment beaucoup le rock mais ils n’aiment pas que ça éclate. »Ils veulent que ça soit un peu dur et on peut entendre ce qui se passe. Nous jouons de la musique boogie, mais nous la maintenons »(NME, 1976)

«Je voudrais devenir la superstar du blues. Je pourrais jouer les autres trucs facilement, car cela ne pose aucun problème à n’importe quel gars qui a les bases sous contrôle. Et l’essentiel, c’est le blues »(NME, 1976)

Sur Al Wilson de Chaleur en conserve, avec qui il a enregistré l’album Hooker ‘n’ Heat en 1970):

«C’était l’homme. C’était lui la personne. Il pouvait jouer n’importe quoi, et après son abandon, ce groupe n’a jamais été le même. Il connaissait ma musique comme un livre. Il était vraiment exceptionnel »(NME, 1982)

«Je vais vraiment bien. Je n’ai pas mal pour l’argent. J’ai compris. Beaucoup. J’ai investi mon argent dans l’immobilier, j’ai obtenu environ cinq maisons aux États-Unis. Je pourrais prendre ma retraite et ne plus jamais le faire, mais j’aime trop ça. C’est ma vie, tu sais… des choses que j’aime faire quand je ne travaille pas: j’adore le baseball, c’est mon hobby, et la voiture est mon passe-temps. J’adore conduire de nouvelles voitures, je viens de me procurer la nouvelle Mercedes »(NME, 1982)

«Si je ne jouais jamais un autre coup de langue à la guitare, si je ne jouais plus jamais, je pourrais prendre ma retraite établie. «Parce que je sais que j’ai inspiré beaucoup de gens avec ma pièce de théâtre, en particulier les Européens» (Buzz, 1985)

«Je sais qu’il ne faudra pas longtemps avant que je prenne ma retraite, je veux dire régulier, tu sais? Je sors de temps en temps. Mais au fil des années, les tournées font des ravages sur n’importe qui. J’y suis depuis si longtemps. Mon cœur est là, mais ma chair est faible. En ce moment, je ne ressens aucune douleur. Je me sens bien. Donc je ne sais pas quand le jour viendra où je prendrai ma retraite. Quand j’arrive à l’endroit où je n’ai plus le désir, c’est alors que je saurai qu’il est temps de s’allonger »(Buzz, 1985)

Sur le succès de The Healer de 1989:

«Je suis dans l’humeur pour l’amour», j’en ai vendu un million; «Boom Boom» – même chose, et «Boogie Chillen» ». J’en ai eu trois. Je ne suis pas du tout étranger aux records. Je suis très fier de cet album, mais je ne suis pas emporté comme je n’en avais jamais eu auparavant. Je suis vraiment décontracté, tu sais. Je suis toujours décontracté quoi qu’il arrive. J’ai trouvé que c’était la meilleure façon de procéder. «

«Vous ne pouvez pas aller plus loin que moi et ma guitare. J’ouvre la bouche et c’est là. Je deviens si profond que les larmes me viennent aux yeux. C’est pourquoi je porte mes lunettes noires – vous ne verrez donc pas les larmes »(Boston Phoenix, 1998)

