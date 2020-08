Avec Lollapalooza de cette année en raison de la pandémie, les organisateurs mettent le festival en ligne pour quatre jours de jeux d’archives, de spectacles originaux en direct et plus encore.

Lolla2020 débutera plus tard dans la journée (30 juillet) à 17h CT (23h BST) sur YouTube et se poursuivra à la même heure les vendredi, samedi et dimanche.

Chaque jour sera organisé par le fondateur de Lollapalooza Perry Farrell et sa femme Etty – et il y a même un créneau de 10 minutes réservé au projet Porno For Pyros du leader de Jane’s Addiction, qui serait la première fois qu’ils joueraient ensemble depuis plus de 20 ans. années.

Jane’s Addiction, Metallica, Paul McCartney, Pearl Jam, Tom Morello, Tenacious D, Josh Homme, Gary Clark Jr, Toni Cornell, Chuck D, Tommy Lee, Fontaines DC et Taylor sont d’autres artistes à présenter au cours de cette extravagance de quatre jours. Hawkins.

Les organisateurs déclarent: «L’événement de quatre nuits comprendra plus de 150 performances et apparitions, avec des sets préférés des fans des festivals précédents, y compris des éditions internationales, des performances originales d’artistes du monde entier, des ensembles d’archives classiques de certains des plus populaires du festival. têtes d’affiche et une série de spectacles spéciaux de fin de soirée.

«Entre les deux musiques, Lolla2020 mettra en lumière des causes importantes pour l’histoire du festival, la communauté et la maison de Chicago.»

Le visionnage de l’ensemble de l’événement est gratuit sur YouTube et vous pouvez définir des rappels pour ne rien manquer.

Les produits dérivés peuvent également être achetés via la boutique en ligne officielle Lollapalooza.

Lolla2020 est également en partenariat avec divers organismes de bienfaisance pour cet événement, notamment When We All Vote de Michelle Obama, Equal Justice Initiative et Arts for Illinois Relief Fund.