Black Sabbath a annoncé les détails d’une nouvelle édition du classique Paranoid de 1970 du groupe.

La version super-deluxe de Paranoid est sortie pour marquer le 50e anniversaire de l’album, et sera désormais disponible en 5LP. A côté de l’album standard, il y a une version retravaillée du mix quadrophonique de 1974, qui a été «replié» en stéréo. Paranoid était le seul album de Sabbath à recevoir un mix quadrophonique.

Le reste du plateau est consacré à deux spectacles en direct: l’un enregistré au Casino de Montreux en Suisse peu de temps avant la sortie de Paranoid, et le second au Théâtre 140 de Bruxelles, en Belgique, pour l’émission Pop Shop.

Les deux spectacles en direct ont été largement piratés et sont également apparus dans le cadre de la version super-deluxe 4CD 2016 de Paranoid publiée par Rhino, qui comprenait également le mix quadrophonique sur CD, mais la sortie de cette année marque leur première sortie officielle sur vinyle. Le mélange quadrophonique de Paranoid a également été remixé en son surround 5: 1 pour la réédition de luxe de l’album en 2009 de Sanctuary.

L’album est également accompagné d’un livre relié contenant des interviews avec Ozzy Osborne, Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward, ainsi que des photos, des souvenirs, une affiche et une réplique du programme de la tournée Paranoid. Un ensemble 4CD est également disponible.

La version super-deluxe de Paranoid est disponible en pré-commande maintenant.

(Crédit d’image: BMG)

Liste des morceaux de Paranoid Super Deluxe 5-LP Boxed Set

LP 1: Album original

Cochons de guerre / Mur de Luke

Paranoïaque

Planète Caravane

Homme de fer

Funérailles électriques

Main du destin

Salade de rat

Jack The Stripper / Fairies Wear Bottes

LP 2: Quadradisc Mix en stéréo

Cochons de guerre / Mur de Luke

Paranoïaque

Planète Caravane

Homme de fer

Funérailles électriques

Main du destin

Salade de rat

Jack The Stripper / Fairies Wear Bottes

LP 3: Live in Montreux 1970 (Part One)

Intro

Paranoïaque

PLUME.

Derrière le mur du sommeil

Homme de fer

Cochons de guerre

LP 4: Live in Montreux 1970 (Part Two) / Live in Brussels 1970 (Part One)

Les fées portent des bottes

Main du destin

Paranoïaque

Main du destin

Salade de rat

Homme de fer

LP 5: Live in Brussels 1970 (Part Two)

Sabbat noir

PLUME.

Derrière le mur du sommeil

Cochons de guerre

Les fées portent des bottes