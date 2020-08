Harry Potter. Merlin. Gandalf. Le magicien d’Oz. Rincevent. Dr Strange. Tout le monde aime un sorcier. Rien de plus que les gens qui écrivent des chansons de heavy metal, alors nous avons mis nos robes à grandes manches et avons convoqué les connaissances les plus obscures de l’univers en échange d’une très bonne liste de lecture de chansons sur le thème des sorciers.

Il y a cependant des règles. Nous savons qu’il existe un sous-ensemble musical du fandom de Harry Potter appelé «rock sorcier», mais c’est juste beaucoup de tâtonnements amateurs. De plus, nous n’acceptons pas les chansons dans lesquelles «wizard» est utilisé uniquement comme une métaphore – désolé Tommy. Ou le groupe Wizzard.

11. Overlorde – Ogre Wizard (2004)

Un chant irrésistible de ces guerriers du métal vétérans du New Jersey qui ont sorti un EP en 1987 et un premier album étonnamment excellent 17 ans plus tard. Le LP de 2004 a prouvé que ce quatuor culte avait encore beaucoup de plaisir à offrir, en particulier ce déchaînement hurlant à propos d’un sorcier assoiffé de sang et de sa bande d’ogres de combat.

10. Uriah Heep – Le magicien (1973)

Uriah Heep a été l’un des premiers groupes de metal, se délectant de façon démodée de leur propre empressement avec leur premier titre en 1970. Cependant, leur sorcier était une ballade mystique, pratiquement une chanson d’amour pour «le sorcier des mille rois». Comme le personnage titulaire de la chanson du même nom sur le sabbat, le sorcier de Heep a une odeur de gourou hippie à son sujet, déclarant «Tout le monde doit être heureux» et «connaître la joie de vivre et la paix que l’amour peut apporter».

9. Légende – La vengeance du sorcier (1979)

Adopteurs précoces du tréma du heavy metal, ces Vikings du Connecticut de courte durée ont sorti un LP incroyablement rare et discrètement innovant de la véritable épopée culte HM avant de disparaître dans l’ombre. Seulement 500 exemplaires ont été pressés et l’album n’a jamais été officiellement réédité, mais Slough Feg a couvert plus tard ce fil déchirant sur un sorcier revenant pour renverser le roi après quinze ans de «mélange de potions, de tamisage de poudres» et «d’expériences de torture sanglante».

8. Blind Guardian – Wizard’s Crown (1988)

Une explosion passionnante de sorcellerie brute des années 80, Wizard’s Crown était en fait une réécriture de la première chanson de la première démo du groupe de 1985, sortie sous leur ancien nom Lucifer’s Heritage. À l’origine, il s’appelait Halloween et concernait les vampires plutôt que les sorciers. Le protagoniste de cette version envisage d’usurper le sorcier à Halloween (quand d’autre?), Mais son esprit ne peut pas contenir des secrets aussi puissants. Certains disent que le sorcier est Aleister Crowley, d’autres pensent que Sauron…

7. Megadeth – Cinq magiques (1990)

Megadeth Mainman et Christian Dave Mustaine encore à naître a un dernier coup à invoquer des sorcelleries occultes sur ce texte clé de la tradition des sorciers du métal. «Accordez-moi la connaissance, sorcier omniscient, tout sage», implora MegaDave – sauf sur le remaster réenregistré de 2004, quand il décida que la magie était plus importante. Tout sorcier omniscient et intelligent lui aurait conseillé de ne pas le réenregistrer en premier lieu.

6. Empereur – Je suis les sorciers noirs (1994)

Il y a une aura de sorcellerie cryptique tout au long de tous les débuts légendaires d’Emperor, le plus explicitement dans la grammaire ahurissante de cette proclamation grandiose. «Mes sorciers sont nombreux, mais leur essence est la mienne», crie Ishahn, avec des paroles de Mortiis. Les deux hommes avaient à peine 18 ans, nous pouvons donc leur pardonner de s’en vanter.

5. Déchets municipaux – The Mountain Wizard (2003)

Pas de bavardage de la part des thrashers crossover de Virginie, Municipal Waste, qui prennent un peu plus d’une minute pour présenter l’histoire d’un sorcier misanthropique jetant un sort de destruction sur la race humaine. Les tremblements de terre, la foudre et le feu pleuvent avec une vague de son bâton, et il sourit en comptant les corps; «Écoutez le putain de sorcier» est le conseil à retenir de celui-ci.

4. Rhapsody – Magic Of The Wizard’s Dream (2004)

Les maîtres italiens de la fantaisie symphonique baroque ont amené Christopher Lee au métal avec cette chanson, mettant l’acteur légendaire en tant que narrateur Wizard King sur quatre albums et l’invitant à chanter sur le single de 2005 – y compris les versions française, allemande et italienne. L’expérience a tellement excité le grand homme qu’il a lancé son propre projet de métal symphonique à l’âge de 88 ans.

3. Révérend Bizarre – Fucking Wizard (2005)

Nous trouvons Albert Witchfinder du révérend Bizarre à son plus fou sur ce chant du destin sabbatien par les Finlandais tant regrettés, se déclarant «le démoniste de la luxure charnelle» et minant de manière exhaustive des juxtapositions humoristiques entre les mondes du charbon et de la sorcellerie avec des lignes comme «Avec ma magie je expulse ton démon, la verge divine et la semence bénie (whoa!) »,« Je construirai mon église dans ta chair »et, bien sûr,« les ténèbres tombent, pénétrant mes couilles ».

2. Assistant électrique – Assistant en noir (1997)

L’échantillon classique «drogues, sexe, toutes sortes de saletés» de The Living Dead At The Manchester Morgue n’a pas grand-chose à voir avec la magie, mais il inaugure un conte d’horreur cosmique concernant un sorcier mégalomane au pouvoir inimaginable. Non content de simplement réaligner le destin, il convoque «l’oeil de l’ultra âme» sur quoi «les rayons de liberté réveillent les élus». Mais que s’est-il passé ensuite? On dirait que le sorcier en noir mérite une suite…

1. Black Sabbath – Le magicien (1970)

La fascination du métal pour la sorcellerie remonte à son anniversaire d’adoption, le vendredi 13 février 1970, jour de la sortie de Black Sabbath. Juste après que Satan ait contourné le virage, l’enchanteur titulaire apparaît hors de la brume, mais sa magie est plus bénigne que celle de nombreux sorciers de métaux lourds ultérieurs. Avec ses « vêtements amusants » et sa « cloche tintante », il n’est pas étonnant que « tout le monde soit heureux quand le sorcier passe. »