Le chef de file de Motörhead et l’icône omniprésente Lemmy ne sont peut-être plus avec nous, mais son esprit perdure. Les chansons de son groupe font partie du tissu même du rock’n’roll, et quiconque prétend le contraire doit être attaché à une chaise et obligé d’écouter No Sleep ’Til Hammersmith jusqu’à ce qu’ils voient l’erreur de leurs manières.

Mais quelle est la plus grande chanson de Motörhead? Appel difficile, franchement, étant donné qu’il y en a tellement. Pour certains, cela pourrait être quelque chose de cette série d’albums vintage qu’ils ont fait à la fin des années 70 et au début des années 80. Pour d’autres, cela pourrait être une piste de leur patch violet post-millénaire, quand ils ont prouvé qu’ils pouvaient encore montrer aux jeunes groupes comment cela se passait. Ou il peut s’agir d’un trésor profond ou perdu que personne du plus passionné de Motörheadbanger ne connaît.

Pour le savoir, nous avons décidé de faire la seule chose sensée et de demander aux gens qui savent: vous. Vous avez voté par milliers, et – cue grondant des basses – voici les résultats: les 20 plus grandes chansons Motörhead de tous les temps…

20. Lost Woman Blues (Aftershock, 2013)

Un pour tous ceux qui croient que Motörhead a toujours été unidimensionnel, uniquement pour être agressif et brut. Il s’agit d’une chanson de blues lente et fumante, qui permet à Lemmy d’afficher un plus large éventail de son répertoire vocal. La sensation décontractée est trompeuse, car l’approche de la guitare de Phil Campbell est toujours intense, sans qu’il soit nécessaire de remplir chaque nanoseconde avec un powerchord. Oui, les paroles viennent de la fin clichée du blues – l’homme solitaire déplore la femme qui l’a trompé – mais il y a un humour sournois et ironique au travail.

19. Danser sur votre tombe (Another Perfect Day, 1983)

Un autre jour parfait de 1983 est un album souvent décrié par les puristes, car Brian Robertson est venu remplacer Fast Eddie Clarke et a apporté une approche plus virtuose. Mais lorsque vous écoutez maintenant Dancing On Your Grave, les charmes de la musique font rage. La clarté de la production et l’arrangement musical signifient que c’est aussi proche que le groupe ne l’a jamais été – ulp! – AOR. Mais la façon dont Robertson tisse sa magie autour des lignes de basse grondantes de Lemmy et de l’attaque de tambour hurlante de Philthy Animal Taylor est stupéfiante. La chanson est une attaque contre ceux qui font passer l’argent avant l’intégrité, livrée avec ce ricanement habituel de Lemmy. Brillant.

18. Iron Horse / Born To Lose (Motörhead, 1977)

De l’album éponyme qui a attiré l’attention de tous sur Motörhead. Et ce morceau était une raison cruciale pour laquelle les metalheads et les punks sont immédiatement tombés sous leur houle. Il s’agit de l’idéalisme de la route ouverte. Juste un homme et sa machine, chevauchant pour toujours dans le coucher du soleil. La relation ultime. La performance est primitive et dépouillée, mais c’est ce qui a fait tout ça. En tant que presque fatigué du monde, Lemmy élève le spectre des rêves perdus, mais ne perd jamais le contact avec l’idéalisme de l’émotion sous-jacente. Et tout est fait avec une sensation de frisson en direct.

17. Le marteau (Ace Of Spades, 1980)

C’est devenu une tradition pour Lemmy de terminer chaque spectacle de Motörhead avec la déclaration suivante: « Nous sommes Motörhead et nous jouons du rock’n’roll ». Une chanson comme celle-ci montre exactement ce qu’il voulait dire. Cela s’inscrit parfaitement dans ce groove de Chuck Berry, étant si simple que tout le monde peut apparemment le jouer. Mais personne n’a fait mieux ce genre de chose. En apparence, il s’agit d’un tueur en série qui cible violemment les femmes. Mais le sentiment sous-jacent est peut-être quelque chose d’un peu plus proche de chez nous, comme Lemmy met en garde contre ces individus sinistres en position de pouvoir qui vous induiront en erreur dans le tourment.

16. Iron Fist (Iron Fist, 1982)

Il a la particularité d’être le dernier single jamais sorti par la line-up Lemmy / Fast Eddie / Philthy Animal, et il se hérisse de toute l’énergie suintante pour laquelle le trio était devenu célèbre. Quelques années plus tôt, Motörhead a fait une émission caritative sous le pseudonyme Iron Fist And The Hordes From Hell, dont ce titre a été tiré. Malgré le fait que l’album du même nom ait été considéré comme une déception, ce morceau est un classique de bonne foi, soulevant toutes sortes de spectres induits par la drogue et l’alcool. Il y a un riff percutant et une ligne de punch encore plus dévastatrice.

15. La poursuite vaut mieux que la capture (Ace Of Spades, 1980)

Et le titre dit tout. Lors de la tournée Ace Of Spades à Hammersmith Odeon, Lemmy a cryptiquement dédié la chanson à Kelly Johnson de Girlschool. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il aurait pu faire cela, tout ce que Kelly a répondu était: «Ha, ha! Je suis content qu’il ne m’a jamais attrapé. Sinon, nous pourrions ne pas avoir cette chanson! ». Cela aurait pu apparaître comme une chanson amère et tordue, mais en fait, elle est chargée d’un sentiment de frivolité et de plaisir alimenté par la tournée.

14. Rock’N’Roll (Rock ‘n’ Roll, 1987)

C’est essentiellement un hymne à l’amour de Lemmy pour le genre. Comme il le dit dans les paroles, «cela satisfait mon âme». Peu importe ce qui ne va pas dans sa vie, et celui qui le laisse tomber, Lemmy savait qu’il pouvait se tourner vers cette seule constante: le rock’n’roll. Et la façon dont la chanson s’ouvre est une célébration de tout ce qui est intemporel et formidable dans la musique. C’est un morceau passionné, feel good sur lequel le grand homme livre une performance vocale qui étend ses talents au maximum. Vous pouvez dire que lui et le reste du groupe vivent les sentiments, pas seulement en train de se frayer un chemin.

13. Stone Dead Forever (Bomber, 1979)

Il y a ceux qui vous diraient que toutes les chansons de Motörhead sonnent de la même manière. C’est une solution rapide, puis partout. Mais ce n’est pas le cas ici. Stone Dead Forever dure près de cinq minutes et ne semble jamais avoir dépassé son accueil. Basé sur un riff cool de Fast Eddie, il se transforme en un formidable barrage, alors que Lemmy raconte un message avertissant les gens qu’ils devraient regarder la façon dont ils traitent les autres. Parce que bien que ce ne soit pas un conte de moralité, cela peut être interprété comme une indication que le karma a un moyen de revenir pour casser votre âme. Une de ces chansons «Head» qui passe sous la surface et prouve la profondeur de leur talent.

12. Metropolis (Overkill, 1979)

Lemmy a dit un jour qu’il avait écrit les paroles de cette chanson en seulement cinq minutes, après avoir vu le film classique de 1927 du même titre dans un cinéma de Portobello Road à Londres. Et ce n’est certainement pas une mélodie verbeuse. Mais il a capturé assez brillamment la parcimonie du film de Fritz Lang. Blotti contre un riff sombre de Fast Eddie et des motifs de batterie enchevêtrés de Philthy, les paroles sont coupées, alors que Lemmy se recule et hausse les épaules face à la froide complexité de la vie. Oh, et la ligne de basse ici vibre d’insouciance. Si vous voulez la preuve que Lemmy était un maître musicien, la voici.

11. Né pour élever l’enfer (Bâtards, 1993)

Lemmy a initialement écrit ceci pour le groupe allemand Skew Siskin, mais heureusement, Motörhead a fini par le faire lui-même. La meilleure version, cependant, est celle sortie en single en 1994, avec Ice-T et Ugly Kid Joe’s Whitfield Crane rejoignant Lemmy au chant. Cela a du mordant et du crachat, et vous pensez que ce trio va bientôt détruire un bar au coin de la rue. Vous pouvez entendre la chanson à la fin du film Airheads, dans lequel Lemmy a un rôle de camée. À certains égards, cela résume l’attitude de Lemmy envers la vie et la musique. «Nés pour élever l’enfer, nous savons comment le faire et nous le faisons très bien»… maintenant, il y a une affirmation avec laquelle personne ne contesterait.