L’équipe juridique n’a pu trouver aucune corroboration que ce soit d’une agression sexuelle sur le site de Milwaukee. Ils demandent que s’il y a quelqu’un avec des informations corroborantes d’un événement tel que décrit dans l’allégation, veuillez les contacter. La confidentialité sera respectée.

Il a été établi que les Killers ont très souvent des femmes qui travaillent avec eux dans divers rôles, y compris lors de la tournée de 2009. Spécifiques à la tournée de 2009, certains membres de l’équipe de tournées ont rappelé que le langage vulgaire était parfois utilisé et que des blagues grossières étaient faites et perpétuées à l’occasion. Ils ont affirmé que ce comportement pouvait être attribué à une petite faction d’équipage et non à l’ensemble de la production. Plusieurs membres d’équipage actuels ont déclaré que le langage grossier de ce type est maintenant extrêmement rare. La direction de la tournée a déclaré qu’elle était devenue de plus en plus vigilante sur ce front au fil des ans et a fourni des documents attestant que les propos agressifs ou désobligeants de l’équipage entraînent le licenciement. La direction de la tournée et les membres du groupe reconnaissent que le langage sexuel peut être utilisé comme arme pour que les femmes se sentent en danger dans un environnement à prédominance masculine. Ils considèrent qu’il est de leur responsabilité de rester vigilant sur cette question.

Les Killers et leur équipe s’engagent à offrir un espace sûr et inclusif pour tous sur la route. Alors que de nombreuses équipes de fournisseurs tiers vont et viennent d’une tournée à l’autre, la plupart des équipes de tournées actuelles du groupe sont avec eux depuis plus d’une décennie et chacun a déclaré que ces allégations étaient complètement méconnaissables dans leur environnement de travail. Le groupe et l’équipage ont affirmé que le comportement qui leur était attribué dans ces allégations est en opposition directe avec leurs principes et ne serait toléré par personne de leur équipe. Le groupe et la direction de la tournée ont exprimé le grand regret que l’expérience de la technicienne audio temporaire n’ait pas été portée à leur attention pendant le court terme où elle était avec eux, ou même à tout moment au cours des onze ans qui ont suivi, afin qu’ils puissent avoir a traité ces problèmes immédiatement et a répondu à toutes les questions ou préoccupations qu’elle avait au sujet de la conduite du groupe et de l’équipe.

En raison de ces allégations et de la conviction très claire que ce membre d’équipage temporaire estimait qu’elle n’avait nulle part où se tourner avec ses inquiétudes à l’époque, The Killers prévoit de prendre des mesures immédiates pour les futures tournées. Le groupe pense qu’il devrait toujours y avoir un moyen facile de signaler une situation qui préoccupe quiconque est sur la route avec eux, peu importe leur statut ou la durée de leur engagement. Ils ont regretté que le membre temporaire de l’équipe se soit senti en danger et victime d’intimidation pendant son bref passage avec le groupe et comprennent qu’il n’est pas toujours possible pour l’équipe en tournée de faire part de ses préoccupations à leurs supérieurs immédiats.

Le fonctionnement d’une tournée à grande échelle implique de nombreuses personnes, y compris une équipe de fournisseurs qui tourne fréquemment qui n’a aucun contact avec la direction de la tournée. En règle générale, il n’y a pas de structure formelle des RH sur aucune tournée, quelle que soit sa taille, et tout l’équipage est géré par son supérieur immédiat ou le chef d’équipe du département. Tous les membres de l’équipe de route et les vendeurs reçoivent un eTourbook / Itinéraire avec les numéros de téléphone de l’ensemble de la tournée – y compris la gestion des tournées, la gestion du groupe, l’agent de réservation et les promoteurs locaux. Les Killers ont demandé à leur équipe de mettre en place un nouveau système dans lequel l’ensemble du groupe de tournée est équipé d’un contact RH indépendant hors site à appeler pour signaler des problèmes de toute nature, de manière anonyme s’ils le souhaitent. Ce numéro de téléphone sera disponible pour tous ceux qui voyagent avec le groupe, le personnel ou le fournisseur indépendant. Ce numéro sera également affiché dans le bureau de production lors de leurs salons. Toutes les préoccupations seront traitées rapidement par la direction de la bande.

Les Killers aimeraient profiter de cette occasion pour assurer leurs fans – et les familles de leur équipe actuelle – que leurs tournées constituent un environnement de travail sûr, familial et professionnel. Ils remercient l’équipage d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que tous les autres témoins, pour leur témoignage rapide à leur équipe juridique.