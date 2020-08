Si on pense au rap et au hip-hop qui ont été faits entre les années 80 et 90, Sûrement beaucoup viendraient à l’esprit les Beastie Boys. Ce que Mike Diamond, Adam Horovitz et Adam Yauch ont fait en tant d’années de carrière était énorme, mais malheureusement tout s’est terminé quand yauch – connu de tous sous le nom de MCA – décédé en 2012 d’un cancer

. Malgré cela, ses collègues et amis lui rendent hommage chaque fois qu’ils le peuvent.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques jours, les membres survivants du groupe première sur Apple TV + Histoire de Beastie Boys, dirigée par Pointe Jonze. Ce n’est pas le documentaire typique auquel nous sommes habitués, Eh bien, ils ont tous les deux décidé de monter des spectacles à New York pour raconter toute l’histoire comment ils sont devenus l’un des groupes les plus importants, les plus influents et les plus innovants de toute l’histoire.

Adam Yauch a complètement changé le groupe

Et sans aucun doute, l’une des parties les plus émouvantes de tout le documentaire est lorsque les Beastie Boys se souviennent d’Adam Yauch, Eh bien, quand il s’agit de parler de lui, la voix d’Ad-Rock est coupée. Même si c’était un moment de larmes, les deux reconnaissent avec un vrai sourire sur leurs visages que grâce à l’ingéniosité, l’étincelle et la créativité de MCA, ils ne seraient peut-être pas allés aussi loin.

Au-delà de l’honorer comme l’artiste talentueux qu’il était (car il était en charge, entre autres, d’enregistrer les vidéos du groupe), ils nous ont montré le côté humain que l’on connaît rarement sur les musiciens. Mais surtout, Mike D et Ad-Rock se sont souvenus de lui comme de l’ami spirituel et fidèle qu’il a toujours été, l’un de ceux qui sont venus dans votre vie pour la changer complètement. et le garçon l’a fait avec ses compagnons.

Les Beastie Boys racontent une étrange anecdote impliquant Adam Yauch

C’est pour ça que ce 5 août, date à laquelle Adam Yauch aurait 56 ans, Les Beastie Boys ont décidé d’honorer à nouveau la vie et le travail de leur partenaire en partageant une scène supprimée du documentaire. C’est un moment assez drôle qui en dit long sur les compétences de farceur que MCA avait, où Ad-Rock nous raconte une histoire curieuse qui tourne autour d’un anneau.

Selon ce qu’il mentionne, ils donnaient un spectacle au Warfield Theatre de San Francisco en 1992. Quand ils ont fini, ils ont organisé une fête dans les coulisses et soudain un mec étrange s’est approché de lui, l’a coincé et lui a dit qu’il voulait lui donner sa bague. Après avoir lutté avec lui, Horovitz n’a eu d’autre choix que de l’accepter et est rentré chez lui, où il a mis « le bijou précieux » dans un tiroir.

L’anneau mystérieux est réapparu et tout avait un sens

Le lendemain, les Beastie Boys étaient dans un train pour Washington pour jouer et quand il a ouvert sa valise, il s’est rendu compte que la bague était là. Tout le monde pensait que c’était une malédiction ou quelque chose comme ça, alors Ad-Rock l’a jeté dans l’allée du train et ils ont continué leur vie. 15 ans plus tard (pour être exact en 2007) et alors qu’ils étaient en tournée à Santiago du Chili, l’anneau redoutable réapparut parmi ses affaires.

Bien sûr, cela l’a rendu fou alors il l’a jeté dans la fontaine qui se trouvait dans l’hôtel où ils logeaientmais une semaine plus tard, tout aurait du sens. Il s’avère qu’en attendant de monter sur scène, Adam Yauch a dit à Ad-Rock qu’il avait mis la bague dans sa valise. Oui, tout ce temps il l’a gardé et a attendu le bon moment pour le donner à son ami.

Mais il vaut mieux ne pas leur en dire plus, Découvrez cette scène hilarante supprimée du documentaire Beastie Boys Story ci-dessous, pour en savoir un peu plus sur la personnalité plaisante d’Adam Yauch:

Et s’ils voulaient plus de Beastie Boys, Vous pouvez également consulter la discussion que nous avons eue avec Mike D et Ad-Rock à propos de ce documentaire, où ils nous ont raconté ce qu’ils ont fait en quarantaine et un bref aperçu de leur énorme carrière: