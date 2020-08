Les républicains du Sénat ont déclaré que les Américains recevraient certainement un deuxième chèque de relance, bien que les détails restent à venir.

Le chef de la majorité au Sénat américain, Mitch McConnell, a confirmé que les Américains recevraient un deuxième chèque de relance, une déclaration qui met les républicains du Sénat en accord avec les démocrates de la Chambre et le président américain Donald Trump. La déclaration de McConnell offre une grande victoire à un grand nombre d’américains, des musiciens sur scène aux cadres licenciés, dont beaucoup ont déjà épuisé leurs premiers paiements de relance et ont des difficultés financières.

Auparavant, McConnell hésitait à s’engager dans un deuxième contrôle de relance, en partie en raison de préoccupations concernant l’inflation et la surchauffe économique. Mais alors que les inquiétudes relatives aux coronavirus continuent de traîner l’économie, McConnell est parvenu à un consensus avec les républicains du Sénat pour émettre un allégement supplémentaire du projet de loi de relance. «Nous voulons une autre série de paiements directs, des paiements directs pour aider les familles américaines à continuer à conduire notre retour national», a déclaré McConnell. Le deuxième contrôle de relance sera intégré au programme de secours plus large du Sénat, d’un billion de dollars, contre les coronavirus.

Auparavant, le président Trump avait assuré qu’un deuxième chèque de relance serait envoyé par la poste. Il a même indiqué que les Américains devraient recevoir plus que les précédents chèques de 1 200 $, tout en prévenant que des négociations étaient en cours. «Je veux que l’argent destiné aux gens soit plus important, afin qu’ils puissent le dépenser», a déclaré le président plus tôt ce mois-ci depuis la Maison Blanche. «Je veux que l’argent arrive rapidement, de manière simple.»

Alors à quoi ressemblera le deuxième test de relance – et qui le recevra?

À ce stade, les réponses à ces questions restent sans réponse. Auparavant, McConnell faisait pression pour que les Américains gagnent moins de 40 000 dollars par an, une limite de revenu qui aiderait le groupe le plus nécessiteux tout en stimulant le plus l’économie. Cette approche permettrait au gouvernement fédéral de se concentrer sur le maintien des gens hors de la pauvreté tout en transférant de l’argent de manière agressive dans l’économie. Au plafond de 40 000 $, les personnes admissibles à un deuxième chèque de relance seraient celles qui ont les plus graves problèmes de finances personnelles.

Le montant du chèque peut également être inférieur à 1 200 $, car des montants plus élevés pourraient causer des problèmes économiques à long terme.

Le premier chèque de relance, approuvé en vertu de la Cares Act pour 1 200 $, était auparavant envoyé aux Américains gagnant 75 000 $ ou moins, ou pour les couples gagnant ensemble 150 000 $ ou moins. De plus, les personnes gagnant jusqu’à 99 000 $ par année recevaient encore des chèques, bien qu’à des montants inférieurs. Cette structure a aidé près de 160 millions d’Américains, bien que les données montrent maintenant que beaucoup ont simplement déposé leurs chèques dans des comptes d’épargne sans les dépenser. Le résultat a été un petit coussin pour les salariés à revenu élevé, mais l’économie américaine n’a pas été stimulée par ceux qui épargnaient de l’argent.

Malgré ces données, les démocrates de la Chambre des représentants, dirigés par la présidente Nancy Pelosi, ont fait pression pour des montants de relance beaucoup plus importants. Mais cela a suscité l’inquiétude continue des républicains, y compris Trump.

Dans son entretien précédent, Donald Trump a également noté que les paiements de relance, lorsqu’ils sont combinés avec des allocations de chômage, ont créé une découragement au retour au travail. «Nous avions quelque chose qui vous décourageait pour travailler la dernière fois – et il y avait encore de l’argent pour les gens et pour aider les gens, et j’étais tout à fait pour cela, mais je veux créer une très grande incitation à travailler», a déclaré Trump.

Sur ce point, McConnell a indiqué que le deuxième plan de relance pourrait inclure des incitations pour les Américains qui choisissent de retourner au travail. On s’attend également à ce que les paiements de chômage fédéraux se poursuivent, mais probablement à un montant inférieur à 600 $ par semaine.

Pendant ce temps, les républicains font également pression pour la protection de la responsabilité civile pour la réouverture des entreprises, ainsi que des fonds fédéraux pour les écoles qui rouvrent. Les petites entreprises bénéficieraient également d’un financement continu du Programme de protection des chèques de paie (PPP), bien que l’on ne sache pas encore comment ce programme pourrait être révisé. Par ailleurs, Trump a fait pression de manière agressive pour une réduction des impôts sur les salaires, une côtelette qui serait extrêmement bénéfique pour les entreprises, grandes et petites.

Auparavant, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, avait indiqué que les décisions finales concernant les deuxièmes contrôles de relance seraient finalisées d’ici le 31 juillet.