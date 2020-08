Bien que les négociations pour un nouveau plan de secours économique soient en cours, les politiciens des deux côtés de l’allée ont largement convenu que la législation comprendra un deuxième contrôle de relance. Et bien que la fenêtre de distribution de ces paiements ponctuels ne soit pas figée, ils devraient commencer à arriver vers le 24 août.

+ Mise à jour, 8 août: Le président Trump vient de prolonger l’assurance chômage fédérale à 400 $ / semaine, tout en prolongeant également les moratoires sur les expulsions pour des millions d’Américains. Plus de détails ici.

L’attente prévue de 19 jours pour un deuxième chèque de relance – qui profiterait à tout le monde, des musiciens en spectacle aux cadres licenciés – serait le résultat d’un processus de distribution mieux organisé, plus fluide et plus rapide.

Environ 160 millions d’Américains ont reçu des chèques de relance de la loi CARES de 2,2 billions de dollars, mais des obstacles logistiques et organisationnels ont conduit de nombreux bénéficiaires à subir des retards importants. Étant donné que davantage d’informations bancaires (pour le dépôt direct) et d’adresses postales d’Américains sont désormais enregistrées, l’Internal Revenue Service (IRS) s’attend à pouvoir envoyer le deuxième chèque de relance deux à trois semaines après l’entrée en vigueur du projet de loi correspondant.

Les directives mises à jour de l’IRS et du Département du Trésor signifient qu’une fois qu’un deuxième chèque de relance est approuvé, les livraisons de chèques aux Américains seront beaucoup plus rapides.

Les indicateurs actuels suggèrent que les fonctionnaires de la Maison Blanche et les démocrates du Congrès pourraient parvenir à un accord pour le deuxième plan de relance d’ici ce vendredi, lorsque le Sénat doit commencer ses vacances d’août.

Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi ont récemment déclaré qu’ils ne pourraient peut-être pas finaliser l’accord à temps. Mais selon ce calendrier, le président Trump signerait vraisemblablement la législation au plus tard le lundi 10 août.

Ensuite, sur la base de la fenêtre de distribution de deux ou trois semaines susmentionnée, vous pouvez vous attendre à recevoir un deuxième chèque de relance vers le 24 août.

Les conditions d’admissibilité à ce deuxième chèque de relance sont en grande partie les mêmes que celles des paiements de 1 200 $ de la Loi CARES.

Les personnes gagnant moins de 75 000 $ par année recevront 1 200 $, et les couples gagnant moins de 150 000 $ par année recevront 2 400 $. Pour chaque tranche de 100 $ que les individus et les couples gagnent au-dessus de ces montants annuellement, leurs chèques de relance seront réduits de 5 $.

On ne s’attend pas à ce que le prochain projet de loi de secours économique fournisse des chèques de relance aux personnes qui rapportent 99 000 $ ou plus à la maison (et aux couples qui gagnent 198 000 $ ou plus) par an.

Contrairement au chèque de relance de la Loi CARES, cependant, le deuxième chèque de relance comprendra une prime de 500 $ par personne à charge (ou plus) indépendamment de l’âge pour un maximum de trois personnes. (La loi HEALS du Sénat contrôlé par les républicains allouerait un paiement de 500 $ pour chaque personne à charge, tandis que la loi HEROES de la Chambre contrôlée par les démocrates comprendrait un paiement de 1200 $ pour chaque personne à charge.) Auparavant, la loi CARES limitait les paiements à charge aux personnes âgées de 17 ans et moins – excluant effectivement les personnes à charge d’âge collégial et les personnes âgées.

Enfin, les agents de recouvrement fédéraux, étatiques et privés ne seront pas en mesure de saisir le deuxième chèque de relance – à l’exception des cas où les bénéficiaires doivent rembourser une pension alimentaire pour enfants.

Plus que cela se développe.