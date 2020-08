Le rappeur Lil Yachty est devenu viral après avoir révélé une nouvelle coiffure dans une vidéo TikTok.

TikTok est devenu le lieu incontournable pour les vidéos tendance, les filtres, les routines de danse chorégraphiées et bien plus encore.

Le site de médias sociaux a donné une nouvelle plate-forme pour les jeunes stars comme Charli D’Amelio et Addison Rae, les transformant rapidement en influenceurs en ligne célèbres.

TikTok est également une application préférée de nombreuses célébrités et le rappeur Lil Yachty a récemment gagné beaucoup de likes pour une vidéo en particulier.

Lil Yachty, dont le nom est Miles Parks McCollum, est un rappeur et chanteur de 22 ans.

Il est devenu célèbre avec les singles «One Night» et «Minnesota» de son premier EP «Summer Songs» en 2015.

Le rappeur a sorti son quatrième album studio «Lil Boat 3» en mai de cette année.

Le rappeur est devenu viral après avoir partagé une transformation de cheveux hilarante sur son profil TikTok.

Alors que le rappeur est devenu célèbre pour ses tresses uniques, cette fois, il arborait des cheveux lisses et brillants, gagnant des milliers de réponses hilarantes et des millions de likes.

S’agissant de la section des commentaires du message de Lil Yachty, un utilisateur a plaisanté: « JE PENSE QUE C’ÉTAIT QUELQU’UN AUNTY ».

La star de TikTok, Ashley Newman, a commenté: « Pourquoi as-tu l’air bien comme ce HAHAHA. »

Pendant ce temps, la personnalité en ligne LeeThe4th a réagi: « Vous vous amusez trop sur TikTok. »

Découvrez la nouvelle coiffure de Lil Yachty dans le clip ci-dessous.

Les utilisateurs de Twitter ont également rapidement partagé leurs réactions à la transformation capillaire de Lil Yachty, répondant avec des mèmes et des tweets hilarants.

Une personne a dit: « Pourquoi Lil Yachty a-t-il de meilleurs cheveux que moi. »

Un autre a réagi: «C’est drôle comme f ** k mais je continue à surveiller les cheveux. C’est tellement épais et sain! «

Découvrez plus de réactions ci-dessous.

Le fait que Lil Yachty soit heureuse et que tout soit beau et tout, mais passons aux cheveux car j’ai besoin de quelques conseils et du thé. Ces cheveux ont l’air sains et luxueux. Renversez le thé @lilyachty. Produits s’il vous plaît! ……. # LilYachty https://t.co/MTeFN5Mxdx

– retta1938 (@ rettaschild123) 2 août 2020