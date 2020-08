Vendredi (14 août), PERTURBÉ chanteur David Draiman a participé à une interview en direct avec « Hors scène avec DWP », la nouvelle série de contenus en ligne de Danny Wimmer présente, l’un des plus grands promoteurs indépendants des États-Unis. Vous pouvez maintenant regarder le chat ci-dessous.

Parler de PERTURBÉles plans de retour sur la route après la pandémie, Draiman a déclaré: « Nous avons hâte de revenir là-bas. Écoutez, c’est un mal nécessaire, tout le monde. Tout le monde doit rester en sécurité. Tout le monde doit juste prendre soin de lui-même, et nous devons faire ce que nous devons faire comme une société et une planète pour minimiser les dommages causés par cette chose. Et si cela signifie que nous devons attendre pour nous réunir et célébrer, alors c’est ce que cela signifie. Et nous serons là, et cela arrivera finalement. Et nous attendons avec impatience que cela se produise. Et je pense que toute cette anticipation accumulée, et une fois que cela pourra enfin se produire, fera une sacrée fête… Une fois que tout sera sûr, et [the fans] peut vraiment [attend shows again], et ils ont été refoulés et retenus pendant si longtemps, oh mon Dieu – les gens vont sortir en masse. J’en suis convaincu. «

En juin dernier, PERTURBÉ a confirmé les dates reportées de 2021 pour sa « La tournée du 20e anniversaire de la maladie », coproduit par Frank Productions et Nation vivante. La visite de l’amphithéâtre, avec un invité très spécial TACHÉ et MAUVAIS LOUPS, débutera le 7 juillet 2021 à l’amphithéâtre financier iTHINK et tous les billets précédemment achetés seront honorés pour leurs dates reportées. « La tournée du 20e anniversaire de la maladie » célèbre le vingtième anniversaire de l’album phare du groupe « La maladie ». Lors de cette tournée, le groupe interprétera des chansons de l’album, ainsi que des morceaux de leur plus récente sortie en studio, « Évolution », et leur vaste catalogue.

Plus tôt dans l’année, Draiman confirmé que PERTURBÉ ne performera pas « La maladie » dans son intégralité sur « La tournée du 20e anniversaire de la maladie ». « Non, nous ne ferons pas l’album en entier, mais nous allons faire une tonne de ‘Maladie’ du matériel, des coupes plus profondes, des trucs que les gens ne nous ont pas entendus jouer depuis un moment, et certainement une grande partie du matériel sera ‘Maladie’-orienté », a déclaré le chanteur à Billboard.com.

« Vous ne pouvez pas, malheureusement – ou heureusement, selon la façon dont vous le voyez – en tant que groupe à notre niveau, à ce stade de notre carrière, vous ne pouvez pas simplement sortir et jouer un disque parce que tout le monde est venu à bord à différentes stations », a expliqué le. « Ils veulent entendre ce dont ils sont tombés amoureux. Il y a définitivement de nouveaux éléments de production avec lesquels nous jouons, qui sont des éléments que nous avons peut-être utilisés pendant ‘La maladie’ ère, mais que nous faisons d’une manière nouvelle et plus provocante. C’est à peu près tout ce que je peux dire. «

En 2010, PERTURBÉ a célébré le dixième anniversaire de la sortie de « La maladie » en le rééditant avec des faces B exclusives et des illustrations agrandies, ainsi qu’une toute première édition vinyle.

Sorti le 7 mars 2000, « La maladie » est PERTURBÉl’album le plus vendu à ce jour, grâce à des singles à succès tels que « Stupifier », « Voix » et « Tomber malade ».

