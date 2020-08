Dans une récente interview avec l’Italie Radio Freccia, rocker légendaire Alice Cooper a parlé de la façon dont il va organiser un spectacle en direct en 2020. Il a dit (voir la vidéo ci-dessous): « Je pense que tout le monde peut acheter un spectacle – vous pouvez sortir et acheter les lumières, vous pouvez acheter les explosifs, vous pouvez acheter tout ça. Mais le chemin Alice Cooper est-ce que ce sont les chansons, les paroles me disent ce qui va se passer sur scène. J’écris donc le spectacle beaucoup plus comme une histoire.

« Ce nouveau spectacle, ça ressemble à un vieux château sombre, » continua-t-il. « Tout à coup, Alice vient à travers cette chose. Chaque parole est ce que Alice fait littéralement sur scène. Alors j’ai laissé les paroles être le scénario du spectacle. Et ce n’est pas forcément un énorme spectacle. J’aime l’idée que le spectacle soit presque plus intense. Par exemple, si vous emmenez mon spectacle dans un théâtre, c’est beaucoup plus une pièce de théâtre. Sauf le fait que le groupe est le meilleur groupe avec lequel j’ai jamais travaillé. Nita Strauss, elle vient d’être élue guitariste de la décennie. Glen Sobel, mon batteur, a été élu meilleur batteur de rock and roll. Ryan Roxie et Chuck Garric et tous ces gars, ils sont si bons. Et en plus, ils sont tous les meilleurs amis, donc il n’y a jamais de problèmes d’ego, il n’y a jamais d’arguments… Il n’y a pas de stress. Le stress n’est pas là. C’est juste amusant. «

Le mois dernier, Tonnelier a dit que son nouvel album, « Histoires de Detroit », était « 99 pour cent fait et juste en cours de polissage. » Le LP, qui est à nouveau produit par Tonneliercollaborateur de longue date de Bob Ezrin, présente des contributions de talents du Michigan comme le MC5de Wayne Kramer, GRAND FUNK RAILROADde Mark Farner et Johnny « Bee » Badanjek de MITCH RYDER ET LES ROUES DETROIT. Ils ont également utilisé le Detroit Horns et des chanteurs de fond de Detroit.

En mai dernier, Alice a sorti un nouveau single, « N’abandonnez pas ». Produit par Tonneliercollaborateur de longue date de Bob Ezrin en utilisant la technologie à distance, la chanson est une réaction spontanée aux défis auxquels nous sommes tous confrontés en ce moment.

Un strictement limité « N’abandonnez pas » Le disque vinyle de sept pouces sortira le 14 août le earMUSIC.

Septembre dernier, Tonnelier a sorti un EP de six titres appelé « Chapelure », décrit comme un hommage aux héros garage-rock de sa ville natale de Detroit.

