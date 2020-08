The Streets a annoncé qu’il se rendrait à Amsterdam en 2021 pour une prise de contrôle de la ville.

Présenté comme le rachat de «Take Me As I Amsterdam», l’événement verra Mike Skinner en tête d’affiche d’un concert dans la ville, aux côtés de toute une série d’activités parallèles. Les fans peuvent s’attendre à des reprises de cafés, à une fête en bateau, à des reprises d’hôtels et à une série d’after-parties.

Décrivant l’événement, qui se déroule du 30 avril au 1er mai 2021, The Streets a déclaré: «Regardez-nous comme nous allons. Il est temps de vous préparer pour trois nuits de prise de contrôle de cafés, de fêtes en bateau, de DJ de renommée mondiale et, bien sûr, d’un concert Streets complet. Prends-moi comme à Amsterdam.

Amsterdam Weekender 2021 – inscrivez-vous pour plus d’informations – https://t.co/qmc2eAqCoX #thestreets #takemeasiamsterdam #mikeskinner pic.twitter.com/c2SWAEPr4K – Mike Skinner (@mikeskinnerltd) 10 août 2020

L’extravagance d’Amsterdam est la dernière émission de The Streets à être annoncée pour 2021, après l’annonce de leur jouer leur plus grand spectacle local à ce jour au festival MADE de Birmingham l’année prochaine. Doit avoir lieu au Sandwell Valley Country Park le 31 juillet, le spectacle sera le plus grand spectacle de la ville natale de The Streets à ce jour. Ils devaient faire la une du festival en 2020, mais il a été annulé en raison de la crise des coronavirus. Visitez le site Web officiel de l’événement pour plus de détails.

La semaine dernière, The Streets aussi a joué une émission ambitieuse diffusée en direct à l’EartH de Londres. Dans un examen cinq étoiles de l’événement, le NME a déclaré: «Les heures et 10 minutes épuisantes se terminent par une finition au champagne, Skinner pulvérisant Moet sur la foule inexistante aux côtés d’une machine à mousse et de canons à confettis, disant aux caméras qui ont été le suivant autour de la salle toute la nuit: «Je suis votre dieu des vagues, dieu des vagues numéro un.» Pas vraiment. Est-ce le meilleur concert diffusé en direct le plus amusant que nous ayons vu jusqu’à présent? Certainement. »

Le 10 juillet, The Streets a sorti sa nouvelle mixtape, None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive, qui est disponible sur tous les services de streaming ainsi que sur les vinyles et les cassettes standard et or via Island Records.

La nouvelle collection comprend les singles «Appelle mon téléphone en pensant que je ne fais rien de mieux (ft. Tame Impala)», «Je souhaite que vous vous aimiez autant que vous l’aimiez (ft. Donae’O et Greentea Peng)» et « Tomber (ft. Hak Baker) ».

Aucun de nous ne sort de cette vie. Alive est maintenant disponible et peut être acheté ici.