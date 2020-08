Juste avant la sortie de leur sixième album studio Imploding The Mirage, la tenue de Las Vegas The Killers a interprété «Blowback» pour The Late Show avec Stephen Colbert. À première vue, leur enregistrement aurait pu être confondu avec celui enregistré avant la pandémie, avec une énergie plus grande que nature émanant de la scène.

Brandon Flowers a secoué un bouton à paillettes et des cheveux lissés en arrière, tandis que sa performance vocale canalisait Springsteen. Il se tenait à côté d’un «K» lumineux légèrement de travers, que les fans reconnaîtraient instantanément comme un pilier de leurs spectacles en direct. Vous pouvez vérifier les performances ci-dessous.

Imploding The Mirage présente des artistes comme Lucius, Lindsey Buckingham, kd lang et Adam Granduciel de The War on Drugs, et leur influence peut être entendue partout. Flowers a appelé « Blowback » « peut-être le plus Heartbreakers de toutes nos chansons » en un clin d’œil au groupe de Tom Petty. Une grande partie de l’album a été enregistrée à Sound City à LA, un repaire régulier de Petty, tandis que Flowers affirme que l’album a été en partie inspiré par son déménagement dans l’Utah, qui a changé sa vision de son héritage et de l’avenir de sa carrière, pensant lui-même depuis longtemps. en tant qu’interprète de Las Vegas.

Le line-up de Killers pour Stephen Colbert a été sensiblement modifié, à part Flowers, depuis que le guitariste Dave Keuning reste en pause et que Mark Stoermer se remet d’une blessure auditive liée à la pyrotechnie. Les deux restent cependant des membres officiels du groupe. Le groupe est également confronté à de récentes allégations d’abus sexuels faites contre leur équipe de tournée, allégations qu’ils prennent «très au sérieux», mais n’ont «pu trouver aucune corroboration» de leur enquête interne.

Imploding The Mirage a des critiques largement positives, Pitchfork le qualifiant de «l’un de leurs plus grands et meilleurs albums, une collection merveilleusement absurde de joyaux synth-rock et d’hymnes d’arène». The Independent du Royaume-Uni l’appelait «un album euphorique et explosif».

Imploding The Mirage est maintenant disponible et peut être acheté ici.