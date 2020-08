Enfin! La quarantaine nous a semblé éternelle avec tant de jours enfermés à la maison, mais là-bas, ils disent qu’il n’y a pas de délai qui ne soit pas respecté et après de nombreux mois d’attente Ce 21 août, The Killers a sorti son sixième album studio tant attendu, Imploding the Mirage. Cet album devait nous parvenir à la mi-mai, mais grâce au coronavirus nous avons dû supporter quelques mois de plus, presque trois.

Pendant quelques semaines, Brandon Flowers, Ronnie Vanucci Jr. et compagnie ont anticipé ce disque pour nous en sortant beaucoup de singles, le premier d’entre eux était « Mise en garde », où nous pourrions réaliser le son que le groupe de Las Vegas allait gérer dans cette nouvelle étape. Bien que bien sûr, plusieurs chansons sont également apparues qui ont créé une attente

Petit à petit le groupe nous a montré son nouveau son

Puis vint « Fire In Bone », une chanson qui frappe le funk avec une ambiance un peu plus sombre mais avec elle, The Killers nous montre une fois de plus qu’après des années dans l’industrie de la musique, ils ont encore la capacité de se réinventer. Plus tard est venu « L’avertissement de ma propre âme », qui est influencé par le dernier album qu’ils ont sorti, Wonderful, Wonderful et avec lequel ils retournent à ces synthés collants pour créer des crochets qui vous collent à la tête.

Comme la cerise sur le gâteau et avant d’imploser le Mirage est venu, le dernier single qu’ils ont sorti était «Dying Breed», une chanson épique et un véritable hymne du stade du genre qu’ils seuls savent composer. Et pour couronner le tout, quelques heures avant la sortie de cet album, Brandon et Ronnie ont mis en place une diffusion en direct sur leurs réseaux sociaux pour discuter avec leurs fans et présentez une autre vidéo de « My Own Soul’s Warning ».

Mais finalement, on peut écouter cet album dans son intégralité et, mon garçon, y avons-nous trouvé plusieurs surprises – et agréables -, car en plus de revenir après presque trois ans sans sortir de nouvelle musique, c’est une collection de chansons que tout le monde peut apprécier. De plus, dans ce matériel, il y a deux collaborations très intéressantes, la première est avec le chanteur country canadien, k.d. lang dans « Lightning Fields » et le second avec Weyes Blood pour « Mon Dieu ».

Mieux vaut ne pas leur en dire plus, Si vous n’avez pas encore écouté Imploding The Mirage, nous les laissons ci-dessous afin que vous puissiez le lire complètement:

Les fans se sont levés tôt pour le faner du début à la fin

Bien sûr, les fans du groupe à Las Vegas n’ont pas pu se retenir et depuis les premières heures du 21 août, beaucoup sont restés éveillés et ne craignaient pas de marcher en mode zombie au travail tant qu’ils étaient les premiers à l’entendre. Et bien sûr, il y a et il y aura de nombreuses opinions autour Imploser le Mirage, mais la plupart conviennent que c’est l’un des meilleurs albums de 2020.

En leur disant que beaucoup osent dire que The Killers a sauvé l’année avec ce super album, n’est-ce pas?. Il est encore trop tôt pour le dire, mais ce sur quoi nous sommes d’accord, c’est qu’il est apprécié qu’un groupe de cette taille nous offre de la nouvelle musique en ces moments difficiles auxquels nous sommes confrontés. En fin, Nous vous laissons ici les meilleures réactions laissées par la sortie de cet album tant attendu:

Le nouvel album de The Killers m’a redonné l’envie de vivre, joyota pic.twitter.com/kGRq2jBRlT – Andrew (@NoelAndru) 21 août 2020

Moi en écoutant le nouvel album de The killers 🤭 pic.twitter.com/uSuzCay0uA – Karen G.✌ (@MiissAtomic) 21 août 2020

Après avoir fini d’écouter le nouvel album puissant de The Killers ❤️ pic.twitter.com/A0W2b9JxNS – Indie Human (@ indiehuman0) 21 août 2020

Brandon Flowers a recommencé. L’album Killers est la meilleure chose que cette année m’a apporté musicalement. 😍🥰😍🥰 pic.twitter.com/jrUVMO569J – Erni (@Erniochoa) 21 août 2020

L’implosion du mirage est un grand chien. Les tueurs de chaque album sont dépassés. pic.twitter.com/wMxXM4m7HJ – FER (@ feloga96) 21 août 2020

La nouvelle chanson de The Killers with Weyes Blood est la meilleure pic.twitter.com/x4EaOPdbWU – ErnestoTell (@ErnestoTell) 21 août 2020

Merci à The Killers pour tant et désolé pour si peu 🥺. pic.twitter.com/NU2PBGN9zI – Les tueurs m’ont sauvé la vie 🤠 (@AngelPDeLeon) 20 août 2020

Moi en écoutant le nouvel album de The killers pic.twitter.com/mXradY4fTu – Bryan (@ Bryanlml3) 21 août 2020