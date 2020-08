L’État de New York a doublé son interdiction controversée de la billetterie de musique live et l’interdiction des concerts annoncés.

Pour récapituler brièvement, nous avons abordé hier les spécifications décidément strictes de la New York State Liquor Authority concernant les concerts (et les différentes fonctions de divertissement) dans les bars, restaurants, clubs et autres établissements.

Détaillée dans un document de type questions-réponses créé par le NY SLA, la billetterie de musique en direct interdit aux entreprises de vendre des billets (ou d’annoncer) des spectacles – même si elles sont socialement éloignées – et donne le feu vert uniquement à la musique live «accessoire» . Dans ce cas, la musique live «accessoire» fait référence à ce qui n’est «pas le tirage lui-même». Le SLA de New York suspendrait les licences d’alcool des entités qui enfreignent les protocoles, ce contre quoi de nombreux artistes et fans s’opposent.

Maintenant, les responsables du gouvernement de l’État de New York ont ​​défendu leur décision dans un communiqué, indiquant que la réglementation houleuse avait été instituée il y a des mois, lors du début de la pandémie de COVID-19 au pays. «Ces conseils ne sont pas nouveaux, les activités de divertissement en direct, y compris tous les événements payants, ont été interdites depuis que New York est passé en PAUSE à la mi-mars pour arrêter la propagation du coronavirus», s’ouvre le message d’environ 150 mots.

«Ces rassemblements à haut risque créeraient exactement la situation que nous essayons d’éviter, où les gens se rassemblent, se mélangent et créent de la congestion aux points d’entrée et de sortie», poursuit le SLA de New York.

«Cette semaine, après avoir constaté une augmentation du nombre d’établissements faisant la publicité d’événements avec billetterie, le SLA a clarifié le libellé de son site Web et a envoyé de manière proactive des e-mails à tous les bars et restaurants pour s’assurer qu’ils étaient au courant des restrictions vieilles de plusieurs mois.»

Malgré cette explication, certains musiciens, chefs d’entreprise et fans continuent d’exprimer leur opposition aux règles. Les professionnels de l’industrie du divertissement unis de NY, un groupe commercial nouvellement formé, envisageraient d’intenter une action en justice contre l’interdiction de la billetterie en direct.

En outre, une pétition demandant la révocation des lois a recueilli plus de 7 750 signatures en seulement deux jours environ. «Il a été démontré que la musique live peut être fournie en toute sécurité en utilisant des précautions. Alors pourquoi placer ces restrictions? Continuons la lecture de la musique. Nous en avons tous besoin », a écrit l’un des soutiens de la pétition.

«Il s’agit d’une attaque directe contre l’industrie du divertissement», a commenté un autre individu sur la page Facebook du SLA de New York. «Pourquoi est-il acceptable de manger dans un restaurant à une table à 1,80 mètre de tout le monde, sans voir un groupe ou un comédien assis à la même table?»

La lieutenant-gouverneure Hochul a récemment approuvé la déclaration susmentionnée de la SLA et la politique sous-jacente, soulignant aux journalistes que son gouvernement avait mis en œuvre les exigences il y a quelque temps. Au moment de la rédaction de cet article, cependant, le Gouverneur Cuomo n’avait pas abordé la question publiquement, et ses dernières interviews se sont principalement concentrées sur la possibilité de rouvrir les écoles de New York pour le semestre d’automne.