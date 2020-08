Richard D. Trentlage, l’auteur-compositeur de la chanson «Oscar Mayer Wiener», est décédé à l’âge de 87 ans. Mais l’histoire qu’il laisse est une histoire fascinante.

C’est l’un des jingles les plus emblématiques de l’histoire. De nombreux annonceurs la considèrent comme la plus grande chanson jamais écrite. Et Richard D. Trentlage, l’homme qui restera à jamais connu comme l’auteur de la chanson «Oscar Mayer Wiener», est décédé à l’âge de 87 ans.

Mais avant son décès, Trentlage a révélé d’étranges détails sur une chanson que presque tous les Américains connaissent par cœur.

Le détail le plus fascinant est peut-être celui-ci: la chanson d’Oscar Mayer Wiener a en fait été écrite en environ une heure. Tout s’est passé tard dans la nuit de septembre 1962. C’est vrai, une chanson qui a fait des millions à Oscar Mayer, tout en étant connue par des milliards, a été écrite tard dans la nuit dans une explosion d’inspiration pour l’écriture de chansons.

Bientôt, il a été sollicité partout, pendant des décennies par la suite.

Alors, comment est né ce jingle emblématique?

Richard Trentlage était en fait un écrivain de jingle de carrière, avec un certain nombre de chansons à succès à son actif. Cela inclut McDonald’s, V8 et même le National Safety Council (une chanson pour les ceintures de sécurité), bien qu’Oscar Mayer soit finalement son plus gros client.

Richard Trentlage n’était pas de Nashville, de New York ou de Los Angeles. Il vivait à Fox River Grove, dans l’Illinois, à l’extérieur de Chicago. Il a joué du banjo-ukulélé, ce qui est un peu comme ça. Trentlage était un gars créatif vivant dans une petite ville, vivant décemment de ce qu’il aimait.

Puis, une séquence rapide d’événements l’a transformé en un millionnaire joyeux.

Étonnamment, Trentlage ne connaissait personne chez Oscar Mayer. Personne n’a concocté le concept «Oscar Mayer Wiener Song» et ne lui a demandé de l’écrire. Au lieu de cela, il a soumis la «chanson Oscar Mayer Wiener» pour un concours ouvert organisé par la société. Plus fascinant est que Trentlage n’a appris le concours que la veille. Il a accepté le défi et a fondamentalement changé sa vie dans le processus.

Cette nuit-là, à la recherche d’idées, Trentlage se souvint de quelque chose dont son fils avait parlé.

« Dirt bike hot dog »

Selon les détails que Trentlage a partagés avec le Wisconsin State Journal, le fils de Trentlage a déclaré qu’il souhaitait être «un hot-dog de moto hors route», ce qui signifiait apparemment un «enfant cool» au début des années 1960 en Amérique. Son fils voulait être cool. Alors pourquoi ne pas refroidir les hot-dogs Oscar Mayer de la même manière?

Cela a évolué vers la ligne ambitieuse «J’aurais aimé être une ligne d’Oscar Mayer Wiener», qui a été rapidement martelée sur la machine à écrire. Le reste, comme on dit, était de l’histoire.

Cette nuit-là, ces paroles emblématiques ont été tapées pour soumission:

«Oh, j’aurais aimé être un Oscar Mayer Wiener

C’est ce que j’aimerais vraiment être

Parce que si j’étais un Oscar Mayer Wiener

Tout le monde serait amoureux de moi.

En associant ces paroles à la mélodie bientôt célèbre, Trentlage a emmené son fils, alors âgé de 11 ans, et sa fille de 9 ans, enregistrer la chanson. Ils n’ont pas eu à aller loin: le trio a enregistré la première version dans leur home studio, dans une prise lo-fi (les deux enfants avaient le rhume). Ils l’ont ensuite soumis au siège social d’Oscar Mayer dans le Wisconsin le lendemain.

Mais même si la chanson a pris une heure à créer, il a fallu à Oscar Mayer plus d’un an pour prendre sa décision.

C’est vrai. Après avoir réfléchi à la chanson pendant plus d’un an et l’avoir soumise à plusieurs groupes de discussion, Oscar Mayer a finalement opté pour le classique de Trentlage. La société a finalement adopté les résultats répétés des groupes de discussion et les a testés à Houston avec des résultats spectaculaires. Peu de temps après, la société a utilisé le jingle dans 21 pays et territoires anglophones et l’a maintenu jusqu’en 2010.

C’est l’un des jingles les plus anciens de l’histoire, sinon le plus long. Trentlage a bénéficié de chèques de redevances sur les graisses pendant des décennies, tout cela à cause d’une simple participation au concours. En fait, il n’a jamais eu à écrire un autre jingle après cela s’il ne le voulait pas.

Trentlage est décédé le 21 septembre, bien que la famille n’ait partagé la nouvelle que jeudi soir (28). En fait, c’est la fille de Trentlage, Linda Bruun, qui a révélé la nouvelle. Elle était la fille de 9 ans qui a fait le premier enregistrement avec son père et son frère.

Quant à l’héritage de son Trentlage? Étrangement, peu de gens dans ce monde connaissent le nom de Richard Trentlage, bien que presque tout le monde puisse reconnaître cette chanson. En fait, il est impossible de ne PAS connaître le jingle ou de le sortir de votre tête.

C’est une étrange empreinte à laisser sur la culture américaine. Mais je ne pense pas qu’il se plaignait.

Richard D. Trentlage: 1928-2016.