Depuis des temps immémoriaux, il est très courant de trouver des gens jouant toutes sortes d’instruments et de rythmes dans les rues de Mexico. Cependant, depuis le début de la pandémie les plus touchés par toute cette situation sont les artistes et les groupes, Qui est-ce Chaque jour, ils gagnent leur vie en interprétant leurs chansons et en apportant un peu de leur talent aux habitants de la capitale de Chilanga.

Beaucoup de fois Nous ne connaissons pas l’effort et le dévouement qu’il y a pour tous de venir jouer chez nousEn plus des années d’apprentissage de la maîtrise de leurs instruments, ils ont dû tout traverser pour vivre de ce qu’ils aiment le plus. Il faut aussi rappeler que dans cette profession et selon l’un des plus récents recensements réalisés par l’INEGI, au moins 95% des personnes qui se consacrent à la musique n’ont pas de prestations d’emploi, c’est pourquoi unMaintenant, ils font tout pour survivre littéralement.

Le groupe sinaloan qui remplit CDMX de rythme

Mais aujourd’hui, nous allons vous raconter l’histoire de Jorge, Carlos, Héctor et Yael Peral, quatre jeunes qui depuis les événements et les concerts ont été annulés, Chaque jour, ils voyagent de l’État du Mexique pour jouer dans le quartier Del Valle. Bien qu’ils vivent dans l’état le plus peuplé de notre pays, en fait, ils sont fièrement originaires d’Oaxaca -Pour être exact de la Mixteca Baja, dans la municipalité de San Miguel Amatitlán-.

Dès le plus jeune âge, ils ont appris à jouer de différents instruments grâce à leurs parents et à différents professeurs, qui leur a inculqué un amour pour la musique de leur région, Au début, ils ont commencé à interpréter des chansons typiques, mais après un long moment et comme ils disent « gâter » Ils se sont intéressés aux sons et à la polyvalence offerts par le groupe Sinaloan, Et bien, personne ne peut résister quand le tambour sonne, non?

Quittez les scènes pour jouer dans les rues

Mais c’est jusqu’à ce qu’ils déménagent dans l’État du Mexique que Carlos, Héctor, Jorge et Yael ont commencé à prendre au sérieux l’idée de devenir musiciens. Au fil du temps, ils se sont rapprochés des personnes qui les ont accompagnés sur ce long chemin, et depuis sept ans, ils ont joué dans différents groupes, composé d’au moins 18 membres (comme de vrais groupes) et Ils sont embauchés pour animer des événements et toutes sortes de fêtes.

Cependant, étant donné que toutes sortes de réunions ont été annulées – ne parlons même pas de concerts -, tous ces musiciens ont été obligés de sortir jouer et de gagner un peu d’argent. « Nous avons joué dans un groupe avec un chanteur et le tout, mais vu la situation, nous n’avons pas d’autre choix », dit-il Jorge sur ce qu’ils ont dû affronter, Eh bien, ils ont arrêté de gagner de l’argent par présentation pour s’attendre à ce que les gens les soutiennent.

Ils ont trouvé toutes sortes de personnes en ce moment

Tous ces musiciens sont Ils portent leurs instruments comme ils peuvent, dans le métro ou le bus pour continuer à travailler: « La vérité est qu’ils ne pèsent pas, nous les avons mis dans l’étui ou la valise et nous les avons pris pour tous les transbordements. » Dès le début, ils commencent à tout régler pour donner un spectacle de ceux-ci, et ils passent environ sept heures par jour à jouer toutes sortes de chansons, de la quebradita, du carnaval et des ballades, aux chansons romantiques, aux sones et aux boléros.

En cette saison, le groupe s’est retrouvé dans une situation très étrange, car où qu’ils aillent, il y a beaucoup de gens qui les soutiennent avec une bonne pièce, ou qui veulent carrément qu’ils déménagent ailleurs: « Oui, nous avons tout touché, de ceux qui nous disent ‘va-t’en’ à d’autres qui nous donnent leurs bénédictions, cela dépend de l’endroit où tu t’arrêtes pour jouer mais en général il y a plus de gens qui soutiennent. »

Malgré tout, ce groupe de Sinaloa a toujours

«Avec la pandémie, il n’y a pas de travail pour les musiciens, c’est compliqué. C’est comme beaucoup le disent, la maladie nous a frappés d’une certaine manière, nous avons été les premiers à ne plus avoir de travail à cause de la pandémie. Premièrement, Dieu, voyons ce qui se passe ces jours-ci, nous espérons que tout est arrangé et revient à la normale », a déclaré Carlos, attendre que les événements reviennent pour pouvoir à nouveau monter sur scène.

« La motivation est que les gens nous soutiennent et du coup ils nous donnent un bon pourboire pour jouer, comme des billets de 100 pesos », disent-ils. Mais finalement, ce qu’ils gagnent en une seule journée dépend de l’humeur des gens et des différents lieux qu’ils visitent, car il n’y a absolument rien qui garantit qu’ils réussiront tout au long de leur journée.

Après tout et malgré le fait que la situation ne les a pas du tout favorisés, Ce groupe a toujours une attitude positive et ils espèrent que le monde de la musique se remettra de cette période difficile qu’il traverse: « Nous sortons dans la rue pour avoir de la nourriture et des dépenses, mais nous faisons tout avec plaisir, nous jouons parce que cela nous rend heureux et nous pouvons aussi rendre les gens heureux. »