L’histoire de Derek et les Dominos » «Layla» n’est pas tout ce qu’il semble. Ni le single exceptionnel, désormais considéré comme l’une des plus grandes chansons d’amour du rock, ni son album parent Layla et autres chansons d’amour assorties ils se sont presque aussi bien comportés sur les charts lors de leur sortie, comme beaucoup d’entre nous l’imaginent.

L’album est sorti le 9 novembre 1970 et a fait les charts américains plus tard ce mois-là, le 21 novembre, entrant au n ° 195. Il a culminé au n ° 16, un classement à peine aussi élevé que beaucoup pourraient le penser. Au Royaume-Uni, Layla et d’autres chansons d’amour assorties n’ont pas du tout été classées lors de la première sortie; il a finalement fait n ° 68 sur les charts d’albums lors de sa réédition en 2011.

« alt = » « />

La critique de Melody Maker britannique était quelque peu réservée dans ses louanges pour l’album, déclarant que «Si vous jugez Derek et les Dominos par Crème normes, vous serez déçu. » Néanmoins, au fil des années, l’album est maintenant considéré par beaucoup comme Eric ClaptonChef d’œuvre de. Layla and Other Assorted Love Songs a été intronisé au Grammy Hall of Fame, et Rolling Stone l’a classé 117e sur sa liste des 500 plus grands albums de tous les temps.

Mais qu’en est-il de «Layla» en tant que single? Aux États-Unis, il est sorti en 45 tours édité en mars 1971 et a été classé n ° 51 dans les charts. « Bell Bottom Blues » était le premier single de l’album, mais n’a atteint que le n ° 91. Un an plus tard, une version plus longue de « Layla » a été publiée aux États-Unis et s’en est mieux tirée, entrant dans le Hot 100 au n ° 92 en mai. 13, 1972. Il a atteint la 10e place sur les charts Billboard le 12 août. Au Royaume-Uni, le morceau n’est sorti en single que le 1er août 1972, et seulement alors dans la version raccourcie. Il a fait le n ° 7 en 1972 et une décennie plus tard, le 6 mars 1982, il a de nouveau été cartographié, faisant du n ° 4.

Critique de « Layla » par Melody Maker en juillet 1972:

«Les collègues qui fréquentent de tels endroits me disent que c’est un favori de tous les temps au Speakeasy. Pas étonnant. Bien qu’il ait deux ans, c’est toujours le meilleur disque de la semaine, avec cette interaction torride entre Eric Clapton et feu Duane Allman. Il semble qu’Eric revienne progressivement sur la scène … j’espère que le succès de ce disque – et ce sera sûrement un succès s’il est diffusé – le convaincra que nous avons besoin de lui.

Layla et d’autres chansons d’amour assorties peuvent être achetées ici.