Des centaines d’artistes, d’entreprises, de dirigeants, d’agents, de promoteurs et d’organismes commerciaux représentant l’industrie de la musique britannique se sont unis pour appeler à mettre fin au racisme.

Ils ont écrit une lettre ouverte pour «amplifier nos voix, assumer nos responsabilités, s’exprimer et être solidaires» et encouragent les fans à utiliser le hashtag #NoSilenceInMusic.

La lettre bénéficie du soutien de certains des plus grands noms de l’industrie, notamment Abbey Road Studios, EMI Records, Polydor, Q Prime, Sony Music UK, Universal Music UK, Warner Records UK, la Music Publishers Association, Music Venues Alliance et le Official Charts Company, tandis que des artistes tels que Biffy Clyro et Placebo ont ajouté leurs voix.

La lettre se lit comme suit: «Nous, représentants de l’industrie de la musique, écrivons pour démontrer et exprimer notre détermination, que l’amour, l’unité et l’amitié, et non la division et la haine, doivent et seront toujours notre cause commune.

«Au cours des derniers mois, à travers une série d’événements et d’incidents, les racistes et antisémites anti-noirs, ainsi que ceux qui prônent l’islamophobie, la xénophobie, l’homophobie et la transphobie, ont démontré à plusieurs reprises qu’ils veulent clairement que nous échouions tous.

«Que ce soit le racisme systémique et l’inégalité raciale mis en évidence par la brutalité policière continue en Amérique ou le racisme anti-juif promulgué par des attaques en ligne, le résultat est le même: suspicion, haine et division. Nous sommes au pire lorsque nous nous attaquons les uns les autres.

«Des minorités de tous horizons et de toutes confessions ont lutté et souffert. De l’esclavage à l’Holocauste, nous avons des souvenirs collectifs douloureux. Toutes les formes de racisme ont les mêmes racines – ignorance, manque d’éducation et bouc émissaire.

«Nous, l’industrie de la musique britannique, nous unissons fièrement pour amplifier nos voix, pour assumer nos responsabilités, pour nous exprimer et nous solidariser. Le silence n’est pas une option.

«Il existe un amour mondial pour la musique, indépendamment de la race, de la religion, de la sexualité et du sexe. La musique apporte joie et espoir et nous relie tous. Grâce à la musique, à l’éducation et à l’empathie, nous pouvons trouver l’unité. Nous sommes unis pour éduquer et éliminer le racisme maintenant et pour nos générations futures. »

En juin de cette année, des dizaines de labels se sont réunis pour «Black Out Tuesday» – une journée pour «se déconnecter du travail et renouer avec notre communauté» suite au décès de George Floyd à Minneapolis en mai.