Si nous sommes tous d’accord sur quelque chose, c’est que ce 2020 ne se déroule pas comme prévu, et bien que nous ne puissions pas vivre un concert live pour le moment, la réalité est que sur le plan musical, nous ne pouvons pas nous plaindre, car un beaucoup d’artistes sortent de nouvelles chansons et reviennent après des années de silence. Et c’est juste le cas de Camilo Lara avec son grand projet, The Mexican Institute of Sound..

Cette année, le musicien et producteur mexicain est de retour et franchit la grande porte, Eh bien, tout au long de ces jours, il a sorti plusieurs chansons qui nous ont laissé un œil carré. Parmi eux, nous avons « Ils sont achetés », un hommage clair aux inévitables vieilles voitures de fer qui font le tour de Mexico, « Traverser la rivière » près de Joe Twilight et « Yemaya », qui a la participation de Gaby Moreno.

L’Institut Mexicain du Son rend hommage à la capitale de Chilanga

Mais ce qui nous passionne le plus à écouter tous ces célibataires, c’est que l’Instituto Mexicano del Sonido sortira son neuvième album studio, intitulé DF. Selon Camilo lui-même, cet album est une lettre d’amour à ta ville, celui qui, selon ses termes, «n’existe plus mais vit dans des photographies mentales», qui a vécu son âge d’or il y a des années et continue de subir une transformation constante.

Ce nouvel album mettra en vedette de nombreux artistes invités de stature internationale, car les musiciens aiment les grands Graham Coxon, connu pour être le guitariste de Brouiller, le producteur Dan l’Automator –Qui a travaillé avec Gorillaz, Kasabian et Miles Kane–, en plus de Sergio Mendoza, Duckwrth, BIA, Cuco, Groupe mystérieux et La perle de Colombie.

Ils nous montrent une nouvelle chanson qui est un hommage aux Garnachas

Et pour commencer à s’échauffer, l’Institut mexicain du son nous présente une chanson intitulée « Dios », qui a un son et des paroles très particuliers. Dans cette chanson, Camilo nous rappelle à quel point les Garnachas sont glorieux et les étals que nous voyons dans la capitale de Chilanga, que tout comme lui, nous sommes sûrs que s’ils ont rencontré le diable ou Dieu, la seule chose qu’ils demanderaient serait un gâteau accompagné d’un délicieux boing à la mangue, non?

En parlant spécifiquement de musique, voici un mélange de sons très particulier, entre des synthétiseurs, un jarana et un kick constant. Sses rythmes nous ramènent à des endroits particuliers, à des expériences lors de fêtes de famille où vous pouvez reprendre la piste de danse et faire ressortir vos meilleurs pas.

Ce projet a toujours été caractérisé par l’exaltation des Mexicains et avec ce single ils ont complètement réussi, car nous pouvons assurer que lorsqu’ils joueront cette chanson, ils voudront s’enfuir pour l’un de ces délices de notre gastronomie. Mais mieux vaut ne pas vous en dire plus, si vous avez envie de gorditas de chicharrón ou de quesadillas, Écoutez «Dios» ci-dessous, l’une des nombreuses chansons que l’Instituto Mexicano del Sonido nous attend de leur prochain album: