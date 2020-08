J’EN AI MARRE DE TOUT chanteur Lou Koller s’est entretenu avec le webzine italien Poisoned Rock sur les plans d’enregistrement et de tournée du groupe pour les mois à venir. Il a dit (voir la vidéo ci-dessous): « La seule chose concrète que nous ayons, c’est que nous avons fait beaucoup de vidéos de ce que nous appelons des » tests « où nous avons enregistré des chansons ensemble à distance. Et ce sont de vieilles chansons – ce n’est rien de nouveau – mais nous l’avons fait environ six d’entre eux. Et nous allons les sortir. Nous n’allions pas les sortir au début – ils allaient juste être des tests – mais nous étions, comme, « Lâchons-les simplement pour le plaisir. les fans vont adorer.

« Nous avons des tournées réservées pour l’année prochaine ici aux États-Unis et en Europe », a-t-il poursuivi. « Tout a été déplacé de cette année à l’année prochaine, mais je ne sais pas si ça va se passer encore. Je pense que je pense que 2022 sera l’année où tout commencera à revenir à la normale. Car personnellement, si ils nous permettent de tourner, mais ils disent: « D’accord, mais vous ne pouvez avoir que la moitié du nombre de personnes. Tout doit tenir … » J’ai vu des vidéos de groupes faisant des concerts – il y avait un groupe de métal appelé THUNDERMOTHER ou MÈRE THUNDER, et je ne pouvais pas y croire. Je regarde ces gens sur scène jouer de la bonne musique se déchaîner, et les gens sont assis dans de petits corrals séparés les uns des autres juste à regarder. Ce n’est pas du rock and roll; ce n’est pas du métal. «

J’EN AI MARRE DE TOUTle douzième album studio de « Réveillez le dragon endormi! », est sorti en novembre 2018 via Century Media. Le suivi des 2014 « Le dernier acte de défi » a été produit par Jerry Farley (CHAQUE FOIS JE MOURS, CHASSEUR DE DÉMON) sur une période de deux semaines et demie à Nova Studios à Staten Island, New York et a été mixé et masterisé par Mar Madsen (MESHUGGAH, LES HANTÉS, MADBALL). La pochette a été créée par Ernie Parada.

« Réveillez le dragon endormi! » présente des apparitions d’invités par S’ÉLEVER CONTRE chanteur / guitariste Tim McIlrath et MUSIQUE D’EAU CHAUDE chanteur Chuck Ragan.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler un spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de «masquer» les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).