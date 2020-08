Master P appelle Monica après qu’elle et Kim Kardashian se sont associés pour faire pression pour la libération de son frère, Corey «C-Murder» Miller.

Dans un message vidéo, le fondateur de No Limit Records a fait part de ses griefs à son frère et a déclaré que lui et sa famille essayaient d’aider le rappeur incarcéré depuis des années, mais il ne leur a jamais montré la même appréciation et le même respect qu’il a montré à Monica et Kim, qu’il appelait ses «anges».

«Ma grand-mère, elle n’est pas là en ce moment. C’est mon ange. Elle devrait être son ange », dit P.« Je ne l’ai jamais entendu parler d’elle comme ça. Je sais que Kim Kardashian a publié un tweet et qu’elle est son ange, ce qui est fou pour moi. Mais je l’apprécie. Comme je l’ai dit, mon frère est innocent et j’espère qu’elle pourra le faire sortir. Je veux qu’il rentre à la maison.

Maître P partage sa frustration avec son frère, C-Murder, et comment il a appelé Kim Kardashian et Monica ses anges. Monica répond pic.twitter.com/UZ36trM5pw – BallerAlert (@balleralert) 21 août 2020

C-Murder a été condamné en 2009 pour avoir tué un fan de 16 ans, Steve Thomas, dans une boîte de nuit en 2002. Il a été condamné à la prison à vie au pénitencier de l’État de Louisiane, mais a maintenu son innocence pendant des années.

La semaine dernière, Kim a annoncé qu’elle faisait équipe avec Monica pour se battre pour sa libération. Un C-Murder reconnaissant a montré son appréciation aux deux femmes sur Instagram. «Il y a 7 mois, j’ai appelé @monicadenise et elle a fait une conférence sur @kimkardashian! Je ne savais pas que Moïse avait travaillé pour atteindre Kim », a-t-il dit. «Je suis un homme, donc personne n’était responsable de me sauver et personne n’a tenté de le faire! Mais quand vous faites confiance à Dieu, il enverra ses anges!

Maître P, cependant, conteste la loyauté de son frère envers Monica quand il n’a pas été reconnaissant envers sa propre famille. «Il a juste commencé à lui répondre il y a sept mois», dit-il. «Je sais que c’est peut-être un discours sur la prison ou je sais qu’il est incarcéré, je comprends cela, mais il faut quand même avoir un cœur pour les gens qui t’ont vraiment aidé.»

Alors que d’autres membres de la famille sont optimistes que C-Murder reviendra à la maison un homme changé, Maître P a ses réserves. «La vérité est, qu’a-t-il fait la première fois qu’il était à la maison? Qui a-t-il aidé? Pourquoi les gens lui doivent-ils quand ses amis le font incarcérer? C’est la vraie raison pour laquelle il est incarcéré. J’ai changé ma vie et j’ai laissé ces mêmes amis derrière parce qu’ils ne voulaient pas faire le bien. Ils n’étaient pas sur la même page que moi. «

Il a également dit à son frère «ingrat» qu’il l’interrompait financièrement («Le guichet automatique, je débranche la prise») et qu’il ne lui rendrait pas visite en prison. «Je ne viens plus à la prison. Je ne me sens pas ou que les mères me touchent le cul. «

Master P prétend que C-Murder s’est entouré de personnes qui ne sont pas dans son meilleur intérêt et continue de soutenir ces personnes malgré le fait que ce sont les raisons pour lesquelles il est en prison. «Ils se sont retournés contre toi, mon frère. Vous auriez pu être à la maison avec votre famille », a déclaré P.

Après avoir vu ses commentaires dirigés contre elle, Monica a riposté sur Maître P pour sa colère mal placée et lui a dit de se concentrer sur la lutte pour la liberté de son frère.

«J’ai été respectueux envers vous et vous avez refusé de faire de même! Vous ne pouvez PAS parler de moi parce que vous ne me connaissez pas! dit le chanteur. «Je n’ai conversé qu’avec Silkk! Cette affaire est entre vous HOMMES, vous êtes frères! Laissez-moi en dehors de cela, car mes efforts ont été les mêmes! Je n’ai tout simplement pas vu la nécessité de le publier! »

Elle a également déclaré qu’elle avait fréquemment visité C-Murder depuis qu’il était dans diverses prisons. «Consultez les listes de visites de la paroisse à l’Angola en passant par Hunts ou mieux encore demandez à ses enfants! Vous avez répondu avant de LIRE! Je l’ai connecté à Kim il y a 7 mois, il ne pourra jamais me frapper, ma mère ou mon frère et obtenir ce dont il a besoin! FOCUS SUR SA LIBERTÉ! «

Maître P a répondu, affirmant que Monica ne s’était intéressée que récemment à la libération de C-Murder et ne lui avait jamais été aussi fidèle qu’elle le prétend. «Dire la vérité n’est pas irrespectueux, c’est juste la réalité. @monicadenise Je ne vous connais pas et je n’essaie pas de vous connaître, juste pour information », a-t-il déclaré. «Vous avez déclaré que vous étiez sur la liste des visiteurs de C depuis Parish, cela fait plus de 18 ans et depuis combien de temps connaissez-vous KimK, vous venez de demander à votre meilleure amie d’envoyer un tweet. Je suppose que mieux maintenant que jamais … et vous vous êtes marié deux fois pendant cette période … alors vous êtes sa chevauchée ou mourez. Vous ou toute autre femme n’avez pas à prouver que vous êtes loyal envers notre famille, si votre programme est réel et qu’il s’agit de l’aider à sortir, faites-le et arrêtez de parler. »

Maître P a déclaré que sa famille restait sa priorité et a renvoyé Monica. «La mission de ma famille sera toujours d’obtenir la liberté de mon frère, nous sommes une famille quoi qu’il arrive, nous serons toujours frères», at-il ajouté. «Maintenant, vous voulez tous dire de garder ça privé. Je ne la connais pas ou aucun d’entre eux, oui des gens qui ont dit de la merde sur moi et ma famille. Elle s’est adressée à moi sur les réseaux sociaux. Je disais seulement la vérité, ce sont tous des faits, vous pouvez le rechercher. Je ne plaisante avec personne et ils ont commencé à parler habilement et ont pensé que c’était drôle. Donc, si vous ne voulez pas entendre plus de vérité, gardez mon nom hors de votre bouche. «