Mastodon a révélé des détails sur leur album Medium Rarities – une compilation qui comprendra des instrumentaux, des reprises et des pistes live.

Le groupe a taquiné la sortie plus tôt cette semaine avec un extrait de la chanson Fallen Torches. Maintenant, ils ont partagé un flux de la chanson, qui présente des voix d’invité de Scott Kelly de Neurosis.

Le morceau a été enregistré à Atlanta au début de 2019, mais sa sortie a été suspendue afin que Mastodon puisse se concentrer sur leur reprise du classique de Led Zeppelin Stairway To Heaven en mémoire de leur manager Nick John.

Medium Rarities sortira le 11 septembre sur Reprise Records et comprendra 16 titres, dont leur interprétation de A Spoonful Weighs A Ton de The Flaming Lips, A Commotion de Feist et Orion de Metallica.

La chanson Game Of Thrones de Mastodon, White Walker, est également incluse.

En mai, le guitariste Bill Kelliher a révélé que le groupe avait enregistré une nouvelle chanson pour le film Bill & Ted Face The Music. Il a maintenant été confirmé qu’il s’intitule Rufus Lives et apparaîtra sur la bande originale du film – dont les détails seront révélés en temps voulu.

Brann Dailor de Mastodon figure dans la nouvelle édition du magazine Metal Hammer, actuellement en vente. Dans le numéro 338, il parle de la progression du nouvel album du groupe et de la manière dont il a fait face pendant le verrouillage en dessinant 101 images différentes de clowns.

Crédit photo: Jimmy Hubbard

Mastodonte: raretés moyennes

1. Fallen Torches (inédit)

2. A Commotion (Feist Cover)

3. Asleep In The Deep (version instrumentale)

4. Crête capillaire (en direct)

5. Une cuillerée pèse une tonne (The Flaming Lips Cover)

6. Toe To Toes (version instrumentale)

7. Circle Of Cysquatch (en direct)

8. Atlanta (Feat. Gibby Haynes)

9. Jaguar God (Instrumental)

10. Coupez-vous avec une vie de linoléum (Aqua Teen Hunger Force)

11. Blood & Thunder (Live)

12. White Walker (Game of Thrones)

13. Halloween (version instrumentale)

14. Crâne de cristal (actif)

15. Orion (couverture Metallica)

16. Iron Tusk (actif)