Au cours des dernières semaines, Megan Thee Stallion s’est rendue sur les réseaux sociaux pour discuter d’un incident survenu le 12 juillet dans les collines d’Hollywood, qui l’a blessée au pied par deux coups de feu. Le même soir, des informations ont circulé selon lesquelles Megan était dans un SUV avec le rappeur Tory Lanez lorsque les coups de feu ont été tirés. Lanez a été arrêté la même nuit pour crime. Alors que Megan a parlé en profondeur de l’incident traumatique, elle n’a jamais identifié le tireur. Maintenant, dans une nouvelle session Instagram Live, elle dit que Tory Lanez lui a tiré dessus. Retrouvez sa déclaration complète dans le clip ci-dessous.

« Oui, ce n — un Tory m’a tiré dessus », dit Megan dans la vidéo. «Vous m’avez tiré dessus, et vous avez amené votre publiciste et vos gens à se rendre sur ces blogs et à faire de la merde. Arrête de mentir ». Pourquoi mentir? »

Megan a ajouté qu’il y avait quatre personnes dans le SUV quand une dispute a éclaté. Elle a dit qu’elle était ensuite sortie de la voiture pour se distancier de la dispute. Megan a ensuite allégué qu’elle se trouvait à l’extérieur du véhicule lorsque Tory Lanez lui a tiré dessus alors qu’il était encore à l’intérieur de la voiture.

Elle a également évoqué sa peur lorsque la police est arrivée cette nuit-là. «La police arrive – j’ai peur», dit-elle. «Toute cette merde se passe avec la police? La police tire sur des enculés pour n’importe quoi. La police tuait littéralement des Noirs sans raison putain. Dès que la police nous dit que tout le monde sort de la putain de voiture, la police est vraiment agressive. Vous pensez que je suis sur le point de dire à la police que nous, les noirs, nous avons une arme dans la voiture? Vous voulez que je dise à la loi que nous avons une arme à feu dans la voiture pour qu’ils puissent nous tirer dessus tous?

Dans ses déclarations précédentes, Megan a évoqué la nécessité de se faire opérer pour deux blessures par balle. «J’ai reçu une balle dans les deux pieds, et j’ai dû subir une intervention chirurgicale pour enlever la merde, retirer les balles, et c’était super effrayant», a-t-elle déclaré dans un communiqué le mois dernier. Elle a ajouté: «C’était super effrayant, c’était juste la pire expérience de ma vie, et ce n’est pas drôle. Il n’ya pas de quoi plaisanter et vous n’avez pas à faire de fausses histoires. Je n’ai mis la main sur personne. Je ne méritais pas de me faire tirer dessus. »

Pitchfork a contacté des représentants de Tory Lanez.