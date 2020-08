L’année de Thee Stallion continue.

Après avoir dominé les charts avec son smash assisté par Beyoncé «Savage» et remporté trois nominations MTV VMA, Megan Thee Stallion célèbre son ascension fulgurante en faisant la couverture du numéro 2020 Power of Young Hollywood de Variety. Dans le magazine, la rappeuse de 25 ans parle de son succès et de son premier album très attendu.

Mais il y avait un sujet qui était interdit, son récent tournage impliquant Tory Lanez, qui a eu lieu neuf jours seulement avant l’entretien prévu. La bombasse de Houston a subi de multiples blessures par balle aux pieds au cours de l’incident, qu’elle a qualifié de «pire expérience de ma vie».

Cependant, elle reste de bonne humeur. «Je ne suis pas le genre de personne qui peut rester longtemps à terre», a déclaré Meg. « Je n’aime pas être triste ou me garder dans un endroit sombre, car je sais que cela pourrait être la pire chose qui puisse arriver, mais la douleur et les mauvaises choses ne durent pas longtemps. »

Voir ce post sur Instagram Power of Young Hollywood: Megan Thee Stallion ne ralentit ni ne recule, mais elle est prête à passer à autre chose. (📸: @orinaire) Un post partagé par Variety (@variety) le 5 août 2020 à 7h01 PDT

Après avoir sorti son EP Suga en mars, elle prépare maintenant ses débuts complets pour la fin de l’été. Le projet encore sans titre présentera un autre alter ego, qu’elle décrit comme «le leader de tous, le patron», et promet de montrer une autre couche à Hot Girl, avec des paroles adressant le mouvement Black Lives Matter.

« J’ai l’impression que tout ce qui se passe en ce moment, si cela ne vous a pas poussé à parler ou à essayer de faire une différence, alors quelque chose ne va pas avec vous », a-t-elle déclaré. «Même si je n’ai pas encore sorti de chanson avec ce message, j’envisage définitivement.»

En plus d’équilibrer sa carrière bien remplie, Meg continue de poursuivre ses études. Elle prépare un baccalauréat en administration de la santé à la Texas Southern University, ce que sa collaboratrice de «Hot Girl Summer», Nicki Minaj, admire.

«L’une de mes choses préférées à propos de Meg est son désir de poursuivre ses études», a déclaré Nicki à Variety. «Il est si important que les femmes se sentent inspirées pour atteindre des objectifs en dehors des médias sociaux, où l’accent est généralement mis sur leur corps ou sur les personnes avec qui elles sortent à ce moment-là. Les femmes sont plus que de simples bébés mamans, et nous pouvons continuer à le prouver en étant axées sur les objectifs, en nous améliorant et en étant indépendant. Megan est l’exemple parfait que nous pouvons nous amuser et être intelligents en même temps. »

Ses amis célèbres incluent également sa compatriote Houstonian Beyoncé. Après s’être rencontrés à la soirée de réveillon du Nouvel An de Bey et JAY-Z, les deux ont collaboré sur le remix haut de gamme de «Savage». «Au cours des cinq premières minutes de la conversation, j’ai eu l’impression de la connaître toute ma vie», a déclaré Megan. «Elle m’a traité comme une famille, et maintenant je me sens comme une famille. Nous parlons tout le temps.

Et elle ne fait que commencer. Meg a récemment été nominée pour trois MTV VMA et figure sur le nouveau single de Cardi B, «WAP», qui sortira vendredi.