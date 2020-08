Metallica a publié une vidéo d’eux jouant Hardwired… To Self-Destruct favori Moth Into Flame – tiré de S & M2.

C’est le troisième avant-goût du matériel du prochain album live, avec Metallica qui a déjà sorti Nothing Else Matters et All Within My Hands.

S & M2 devrait sortir le 28 août sur 2CD, 4LP, vinyle coloré à collectionner, Blu-ray, un coffret Deluxe – et en tant que cinquième membre exclusif Super Deluxe Box, limité à seulement 500 exemplaires.

S & M2 a été capturé lors des deux spectacles de Metallica avec le San Francisco Symphony Orchestra au Chase Center de la ville en septembre 2019 – les deux soirées étant organisées pour célébrer le 20e anniversaire de l’album original de S&M.

Des images des deux nuits ont ensuite été projetées dans 3000 cinémas du monde entier pendant une nuit seulement en octobre de l’année dernière.

Annonçant la sortie de S & M2, Metallica a déclaré: «Le film de concert est un tout nouveau montage réalisé par Joe Hutshing et l’audio et le visuel ont été portés au niveau supérieur à partir de la version théâtrale d’octobre 2019.

«Initialement prévu pour une sortie à la mi-juin, malheureusement, les usines de pressage et les imprimantes ont fermé en raison du COVID-19 au moment où nous nous préparions à fabriquer les différentes configurations. Nous sommes ravis que nous soyons de retour sur la bonne voie, que tout soit en mouvement et que nous puissions enfin vous proposer la musique. «

La semaine dernière, Robert Trujillo de Metallica a déballé l’édition de luxe de S & M2 sur sa plage locale, donnant aux fans une chance de voir ce qui l’attend lors de sa sortie plus tard ce mois-ci.

Metallica: S et M2

Les deux spectacles phares de Metallica avec l’Orchestre symphonique de San Francisco à partir de septembre 2019 sont documentés sur cette nouvelle version en direct. Les concerts étaient alignés pour marquer 20 ans depuis l’album original de S&M.

Ensemble 1

1. L’extase de l’or

2. L’appel de Ktulu

3. Pour qui sonne la cloche

4. Le jour qui ne vient jamais

5. La mémoire demeure

6. Confusion

7. Papillon en flamme

8. Le hors-la-loi déchiré

9. Pas de trèfle à feuilles

10. Halo en feu

Ensemble 2

11. Introduction à la suite Scythian

12. Suite Scythe Opus 20 II: Le Dieu ennemi et la danse des esprits sombres (par Sergei Prokofiev)

13. Introduction à la fonderie de fer

14. La fonderie de fer, Opus 19

15. Les impardonnés III

16. Tout est entre mes mains

17. (Anesthésie) Tirage des dents

18. Partout où je peux me déplacer

19. Un

20. Maître des marionnettes

21. Rien d’autre ne compte

22. Entre Sandman